自由廣場》國統綱領殷鑑不遠 民進黨真要這樣子修憲？

◎ 沈建德

因為符合現狀，又有民調八十二％支持，民進黨立委提案要把中華民國領土改為「憲法效力所及地區」，亦即台澎金馬。但台澎本非中華民國領土，這樣做的後遺症，不難從李登輝即位後高喊統一的痛苦經驗窺知。

當時，不但有很多人支持喊統還叫好，說是外統內獨非常美妙。但「外省掛」也不是省油的燈，盯得緊，要他假戲真做。第一件大事就是國統綱領，由郝柏村主導，一九九一年三月行政院院會通過，原則為：「大陸與台灣均是中國的領土，促成國家的統一，應是中國人共同的責任。」因此五月第一次修憲，統一就寫在前言：「為因應國家統一前之需要，依照憲法…增修本憲法條文如左。」 之後， 第三、 四、 六次增修的前言，都列入「為因應國家統一前之需要」，台灣要「統一」傳遍全世界。

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一九九三年李登輝大張旗鼓想加入聯合國，當時的聯合國秘書長蓋里，十一月在美國西點軍校說，台灣是中國的一省，沒有資格加入。十二月底本人赴美找他理論。他的手下亞太主管Perkinson女士回答，你們的李登輝自己說台灣是中國的一省，要統一，聯合國秘書長不跟著說怎麼可以。我答，李登輝說的中國是中華民國，不是中華人民共和國。她說，在聯合國，中華民國就是中華人民共和國（請參見 https://talk.ltn.com.tw/article/paper/131696）。

「憲法效力所及地區」把台澎納入中華民國領土，照聯合國看法，就是中華人民共和國領土，這是民進黨要的嗎？

（作者為前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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