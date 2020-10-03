自由廣場》黑熊711號事件裡的農友

◎ 詹雨蒔

近日有黑熊在台中市和平區果園遭俗稱「山豬吊」的套索陷阱攫住，其前肢受困及嘴巴見血的畫面令人不忍。據有「黑熊媽媽」之稱的屏東科大黃美秀副教授指出，這隻編號為七一一的台灣黑熊，已經是第三次誤觸陷阱。在各界呼籲應禁用陷阱、怪罪人類優位性的同時，我們更應細緻地理解，如何從一味禁止轉為由需求出發，從法律和政策上找到解方？

就法律面來說，黑熊誤觸陷阱的新聞一出，外界不免反射性地質疑該果農是否觸犯相關法律。「野生動物保育法」第十九條的確規定不得使用「陷阱、獸鋏或特殊獵捕工具」獵捕野生動物，卻也在同法第廿一條留下了「情境但書」，凡如「有危及公共安全或人類性命之虞者」或「危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖者」等，就不在禁用陷阱和獸鋏的規範內。簡言之，保護人類性命和農林作物等財產的重要性，不亞於保護野生動物。說到這裡，我們可以選擇停留在財產權和動物權孰輕孰重之爭，也可以進一步探討如何才能同時保障財產權和動物權。

請繼續往下閱讀...

農民為了保護作物會設下各式合法、非法的防護，例如果樹、穀物類農園常見違法的捕鳥網；高雄、屏東和台東地區的農民則會設置陷阱防範獼猴、山豬和白鼻心等。而這些高傷害性的陷阱，其實也對人類自身和貓狗等家畜帶來潛在威脅。當我們同理並認知到農民有保護生命財產的需求，在此前提下，「運用對動物傷害性低且同時具備驅趕效果的防治方式」，正是雙贏關鍵。例如農委會林務局自一○五年起，推廣補助電圍網，累積完成案件數超過四五○件，防治面積達上百公頃，有效提升農產量。但電圍網非全額補助，部分農民建置意願低，亟須提高誘因。而其他生物友善的防治方式如驅趕鳥類的老鷹架、趕鳥球，高電壓低電流的電牧網，也是林務局、專家學者和ＮＧＯ共同努力推廣的方向。

除了上述友善動物的防治方式要增加誘因、持續推廣，並透過公私協力方式查緝傷害性高的非法獵具和陷阱外，進一步研發以橡膠材質取代金屬鋼索來降低傷害性、針對目標防治動物調整套索直徑以避免誤捕，甚至是陷阱、獵具的實名登記以供溯源管理，或設置陷阱感應通報器以減少動物受困時間等，是打破動物權與人民財產權的二元競爭，尋求共存的具體方案。

（作者為政治工作者，嘉義市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法