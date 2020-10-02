自由廣場》別再污名化鋼鐵爐碴

◎ 黃然

近期新聞報載台南學甲毒爐碴(石)污染農地一事造成社會議論，其實該案發生時間為104年間，且案件已進入處理階段，台南市政府亦針對該案進行說明(至台南市政府網站即可)，顯見有關新聞報載部分並非事件全貌，筆者因近期參與鋼鐵產業相關事務，因此對於煉鋼爐碴(石)略有所知，在此分享個人淺薄見識。

鋼鐵爐碴(石)為鋼鐵冶煉過程所產生的副產物，其種類包含高爐石、轉爐石、電爐石等，其主要成份不外乎為為氧化鐵（Fe2O3）、氧化矽（SiO2）、氧化鈣（CaO）、氧化鋁（Al2O3）、氧化鎂（MgO）等金屬氧化物，上述化學成分普遍存在於自然界的地殼或天然岩石、礦物中，而其物理特性與一般的砂石相似，甚至部分特性優於天然砂石，如耐磨及耐風化等特性，因此可取代部分天然砂石之使用。不論是一貫作業鋼廠或電爐廠，其冶煉製程都高達1500度以上，在如此高溫的狀況底下所產出的鋼鐵爐碴(石)，其有害金屬均已相當穩定，過去長期依環保署公告之檢測分析結果均能符合規法規要求，顯示對於環境為無毒無害的物質。過去常常會有耳聞爐碴(石)污染的事件，其實源自台灣早期發展鋼鐵業產出大量爐碴(石)及集塵灰，當時業者環保觀念薄弱及法令缺乏，常將爐碴(石)混合集塵灰處理，造成造成環保事件登上媒體版面，也造成社會大眾對此材料的誤解與恐慌，有問題的是集塵灰，而經過政府積極輔導業者將集塵灰與爐碴(石)分別處理後，並未再發生重大環境污染事件。

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鋼鐵爐碴(石)經過適當的處理(破碎、磁選、篩選)即可應用在許多土木營建工程及水泥製品，美國、歐盟、日本及韓國等之爐碴(石)應用發展已近百年，普遍將爐碴(石)應用於瀝青混凝土、路基、混凝土骨材、水泥原料、土壤改良及水泥製品等用途。近年來，日本、韓國更將爐碴(石)應用於海事工程、海洋牧場及生態復育方面，皆獲得很好的成效，值得借鏡。

鋼鐵爐碴(石)的合理用途在國際上已非常成熟，相關應用規範亦十分清楚，在響應循環經濟的政策原則底下，應有系統化、有目標性的強勢導入，並建立有產值、有品質的循環體系。以新加坡為例，十多年以前就已大量在公共工程中使用鋼鐵爐碴(石)之再生粒料，利用綠建築理念來推動再生粒料產業，2014年李顯龍總理還高舉「新加坡循環經濟發展藍圖」，以國家總動員的方式力推循環經濟。近期台灣大立堆動「循環經濟」政策，目標主要為產業技術之升級，技術縱然是關鍵，創造供需市場及妥善規劃應用，循環產業才得以孕育而壯大進而創造經濟價值。

過去鋼鐵爐碴(石)之應用，亦曾發生過因使用爐碴(石)而造成工程品質不良之狀況，就是因為再生為工程材料過程，技術或管理不到位所引起。鋼鐵業者近年已自源頭加強管理，結合會員廠出錢出力與再利用機構建立制度實施自主管理，培養優良的再利用機構，淘汰不肖廠商，並引進先進的鋼鐵爐碴(石)安定化技術提高品質，以擴展應用範圍與提昇工程品質。在政府、學者及工程界諸多先進之指導及協助下，參與多項試辦或試鋪工程，實際驗證工程品質及環保污染無虞，透過驗證並參考國外管理方式，逐步制定鋼鐵爐碴(石)之各種用途使用手冊，使未來工程應用有正確的指引，不會再發生品質上之疑慮。

回到學甲爐碴(石)事件，民意代表與環保團體之爆料內容與台南市府的回應，筆者雙方面均詳加閱讀，個人認為兩大爭議點為，一為台南市政府是否有包庇行為，二為是否有毒污染農田。針對第一點部分，在因該案於104年發生至今已有相當時日，過程檢調亦有介入，且仍在持續偵調中，若有發生包庇情事，相信未來司法將有公正的裁示。針對是否有毒污染農田部分，本案地目為農地，農地使用工業再生產品回填之狀況即為錯置、錯用，環保局亦依法規進行裁處並令其於期限內清除，但用誇大數量及爐碴(石)有毒，甚至是毒稻米流入市場等說詞意圖引起大眾注意，讓大眾誤解煉鋼爐碴(石)就是有毒有害，這對台灣目前大力推動的循環經濟是一大傷害，使一般民眾聞"碴(石)"色變。目前法規判定是否有害的方式，是依據重金屬溶出的量來評估，而環保人士則採用含有的總量，這兩種方式之差別，筆者以居家生活最常用的不銹鋼來做個簡單的說明，不銹鋼中鉻、鎳的含量極高，以最大量使用作為餐具的304等級來說，鉻含量為18%、鎳含量為8%，若單看其含有量超過標準數萬倍，但我們每天卻都在使用，因此用含量並不適合做為判斷標準，透過溶出總量才能夠較精準量化對環境的危害。鋼鐵爐碴(石)是經高溫熔融後之安定氧化物，國內外亦有相當多之研究與使用於各式工程，可有效減少天然砂石使用，顯見其對於環境來說是相當友善之材料。

適才、適所就是資源，錯置、錯用就是廢棄物，本案農地使用鋼鐵爐碴(石)回填就是錯誤的案例，但不需要將鋼鐵爐碴(石)污名化為有毒又害的物質，過去發生的錯誤，政府機關與業者均已正視處理，透過加強管理與輔導，將有效資源再利用，減少對自然資源之開採，這是全球都在追求的循環模式。透過污名化個案的方式，引起民眾對於鋼鐵爐碴(石)之恐慌，不但無法解決廢棄物棄置之問題，還會對於資源循環產品產生誤解，無助於推動循環社會的形成。（作者為中華民國建築技術學會理事長）

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