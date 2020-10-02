自由廣場》匿蹤殲-20進駐衢州 國防部加油！

◎ 張延廷

共機頻頻擾台造成兩岸局勢緊張，蔡總統近來又密集視察軍隊，且在部隊發表穩定軍心之精神講話，又大肆增加將官員額來提振部隊士氣，在在都顯示兩岸目前對峙氣氛已居高不下，形成長期軍事較勁的氛圍。

浙江衢州市最近亦出現中共匿蹤戰機殲-20轉場進駐，並進行飛行訓練，由於該機場距台約500公里，且具有隱形功能，若殲-20從該機場向台灣方向飛行約20分鐘，即能抵達台灣上空。因一般雷達對匿蹤戰機之偵獲及預警處置時間相對有限，因此面對新戰爭型態，台灣有必要研擬一套有效破解及對付匿蹤戰機的戰術戰法。

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因近來中共戰機多次飛越台海中線，顯示在沒有任何法律文件認證下，僅靠以往默契，已無法維繫穩定的空中軍事活動，台灣必須盡速強化整體空防實力、戰術配置、運用得當才是務實之道。目前中共的對台軍事策略，是將美國對中共施加的各種軍事壓力，順勢轉移到台海地區，無視台灣所劃設的防空識別區及中間線，把台海變成共軍常態的練兵場，將海峽中線變成虛設，並向台灣海岸線步步抵近，壓縮到我方12浬領海、領空，這就是中共現階段對台武嚇的現象。

中共以武統叫陣對台施壓雖行之有年，但共軍經常利用年度、例行排定的軍演，並刻意調製及透露相關內容，運用媒體操作傳遞訊息表達政治態度，甚至傳遞武統的威脅信號及升高敵意，我們都要謹慎應對。若國軍軍事整備若能充分籌劃，則所能發揮空防戰力當具相當成效，然從目前建軍備戰大方向、指揮用兵思維及所具程度、後勤補保能力的專業角度，嚴格審視國軍目前武備的程度，則無完全樂觀的理由。

台海已被許多歐、美軍事專家，評估為全球最易發生戰爭的熱區。因此台灣必須向國際社會展現抗敵意志與自我防衛實力，必須積極建構不對稱戰力，加強飛彈防禦能力，並在國防預算有限狀況下，調整發展空權、海權武力，爭取海峽用兵優勢，提升防衛戰力達到有效嚇阻目的，增加中共對台動武成本，使中共評估冒險動武代價非常高，動用軍事武力的風險成本很大，一旦戰況無法速戰速決，極可能會陷入進退兩難的格局，進而放棄對台動武。

在面臨中共虎視眈眈的軍事威脅，國軍有太多的改革清單要趕緊付諸行動，否則無法超前部署來迎敵，結果又要淪為空談，再次使國人失望，讓敵人步步進逼就要越過雷池。深入分析，在大敵當前的威脅下，社會大眾對軍方都不忍苛責以免影響士氣，甚至擔心被敵人看破手腳。但在善意保護傘下，軍方改革龜速甚至倒退，私心用人嚴重，「依法行政」常淪為空談，根本無法跟上台澎防衛作戰日益嚴苛的結構需求。

在目前台海風雲吃緊的狀況下，竟傳出又有高階將領競相爭奪權位，這種「前方吃緊、後方緊吃」的情況，怎能令軍隊上下一心、風雨同舟去拒敵呢？諺語云：「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從」，就是強調以身作則在軍隊中的重要性，這些高階將領有必要嚴以律己做基層官兵的表率，不要再有「高階將領爭權奪利，中階幹部疲於奔命，可憐小兵、颱風過後掃馬路」的揶揄之語了。（作者為清大清華學院榮譽講座教授、退役中將、美國華府Stimson Center智庫研究員）

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