社論》反侵略的最前線

梵中主教任命協議延長二年，龐皮歐日前表達疑慮：「現在中國人民比以往更需要教廷的道德見證和權威，以支持中國的宗教信徒。」而據報導，龐皮歐抵達梵蒂岡出席一場宗教自由會議之前，教廷已取消教宗方濟各與他的會面。另有報導指出，教宗方濟各已簽字批准延長梵中主教任命協議，內文並無更動，未將香港納入。在此之前，退休香港教區主教陳日君遠赴梵蒂岡，希望教廷重新審視該協議，並向教宗報告北京迫害非官方教會的情形。陳日君求見教宗，但未獲方濟各接見，黯然搭機返港。

龐皮歐說：「綏靖主義是對中共的最大風險。」確實，當中國圖謀台灣這第一塊骨牌，以啟動更大的骨牌效應，民主世界最需要的是邱吉爾們，正如這位二戰關鍵人物所說的：「英國與法國，以前必須選擇戰爭或屈辱，當時他們選擇了屈辱，可是仍得面對戰爭。」綏靖主義，換來的連短暫的和平都不是，而是侵略者獲得徐圖侵略計畫的空檔。現在，綏靖主義在台灣大內宣，「首戰即終戰」，「國軍現在的戰力是零，擋不住解放軍」，尤其需要邱吉爾式的中流砥柱。反侵略，不是因為好戰或軍備競賽，而是正當防衛自己的共同體不被侵略、不必拋棄自由意志、不必屈服於野蠻價值、不必以「亡國奴」的身分到北京歌頌「十一國慶」。

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歷史殷鑑不遠，但世界的覺醒較慢。迄今為止，歐盟主要國家，眼見中國數位極權主義，以經貿改變中國的執迷稍有修正，但是在公開關切武漢肺炎、香港國安法、維吾爾再教育營之際，對於北京企圖侵略台灣的進行式仍三緘其口。換言之，他們只注意到北京的對內壓迫，相對忽視其對外侵略。照理說，二次大戰的侵略者德國，以及被侵略者法國等，應該對台灣被侵略的風險更加敏感，因為這是中國更大範圍侵略行為的序幕，台灣一倒整個骨牌效應難以收拾，歐盟的信念、價值、理想很快就會被海嘯吞沒。可以這麼說，中國侵略台灣野心昭然，沒有一個民主國家是局外人，採取綏靖主義者可能會重蹈自己的二戰覆轍。

至於首當其衝的台灣，游錫堃講得一針見血：「台灣從來沒有要去侵略中國，現在最主要的緊張的原因，是中國一直認為台灣是它的領土，一直要侵略台灣才會有今天的局面。」侵略與反侵略勢不兩立，哪有美中敵友兩邊做朋友的投機空間？存有這種幻想的人，只是向大家展示一個事實，或者他們無知於兩岸的侵略與反侵略本質，或者他們與侵略者站在同一邊。被侵略者，還想跟侵略者求取共識，當作和平的基礎，像極了磕頭投降。當年與希特勒共舞的張伯倫們、貝當們，不是已經被釘在恥辱的十字架上了嗎？台灣的求和派，自認國際觀高人一等，但是對世界歷史與頭上懸劍如此無知，難怪會被老共玩弄於股掌之上。

侵略與反侵略，從來不是局部現象，可以用滿足侵略者，來終止擴大事端。兩岸的侵略與反侵略狀態，絕非兩岸的內部矛盾，它給當今世界提出一個十分緊迫的提問，那就是，專制國家侵略民主國家，這是一個局部性的問題？還是一個整體性的問題？如何從普世價值來看這個問題？澳洲的民主，不是也遭到中國的侵略進襲嗎？另一個例子是，北京無差別迫害宗教，天主教徒也不能倖免，但教廷似乎不顧中國宗教迫害愈演愈烈，一意孤行延長主教任命協議。失去價值高度的梵蒂岡，任由中國無神論者擺布，不啻聯手迫害在中國的牧民，這與張伯倫們何異？比起擇善固執道德高度的達賴喇嘛，教宗方濟各豈非普世價值脆弱的一環？

梵中關係，台梵關係，兩岸關係，當前最刺眼的地方，無非是價值衝突。二三○○萬人必須看清，兩岸不是內戰狀態，亦非統獨問題，大家既要維持獨立現狀，強迫推銷的「統」其實就是改變此一現狀的侵略。所謂的求和，不正是侵略者鄙視被侵略者的傲慢嗎？不論是中華民國，還是台灣，都是老共侵略的對象。所以，反侵略是台灣與中華民國的聯合陣線。各種政治光譜的力量，應以反侵略作為公約數，對侵略者採取一致的抵抗行動。否則，一邊美國駐聯合國大使力挺「沒有台灣的聯合國是自欺欺人、欺騙世界」，一邊卻有泛藍政客護航「我的祖國」，只會更加刺激戰狼不斷分泌腎上腺素。

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