自由廣場》民意領土認同為台澎金馬 正是修憲時刻

◎ 林俊杰

台灣民意基金會廿八日公布民調顯示，八十三．四％的民眾對於中華民國領土的認知為「台澎金馬及其附屬島嶼」，僅有八．四％認為還包含整個中國大陸。無獨有偶，另一份台灣智庫民調顯示，有八十二．一％的民眾同意將領土範圍明訂為「目前憲法效力所及之台澎金馬等地區」。

兩份民調皆顯示我國多數民意已對中國沒有領土的認同，甚至主流民意認為應將領土範圍訂為現今中華民國政府有效治理地區（即「台澎金馬及其附屬島嶼」），但我國《憲法》有關領土的條文「固有之疆域」，制憲國大代表對於固有疆域的想像包含中國大陸及蒙古地區的「秋海棠」，與今時今地的民意認同已有顯著差異；甚至憲法規定領土「非經國民大會之決議，不得變更之」的國民大會也於九十四年廢除，在在顯示出中華民國憲法存在許多與現實不符、與民意相悖，修憲已然勢在必行且符合主流民意的一大工程。

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民進黨立委於卅日提出《憲法增修條文》修正案，要將《憲法增修條文》第四條「中華民國領土，依其固有疆域」改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」以符合現實；提案將送交修憲委員會進行討論，若本案未來在立法院通過後，還需送交公投經由人民複決才能完成修憲。不論是民調、委員提案都凸顯當前憲法的不足，我們回顧中華民國政府制憲的歷程，可以發現除了領土已不合時宜外，在人權相關保障，也多停留在第一代人權，對戰後才發展的新興人權，如抵抗權、環境權或隱私權，也未充分保障。

我們看到蔡總統在連任就職演說中提到憲改議題，宣示「攸關政府制度以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識」。因此蔡英文總統應積極整合朝野各界、凝聚黨內共識，並藉由公民審議等方式讓民間對於憲改有更多的討論與對話，不論全面修憲或制定新憲等。台灣人民期待新憲法，不只是符合政治現實的憲法，更應是一部經由對話討論以凝聚全民共識，真正屬於全體國民的憲法！

（作者是中原大學財經法律系學生）

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