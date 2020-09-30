社論》民主自由如此雙重標準？

台灣藝人參加「十一國慶」演出，有人說：少逼這些藝人表態，換個角度講也是台灣之光；有人說：這個就是入境問俗。入境舔共，這算什麼台灣之光？敵國要你認賊作父，你便入境問俗？張惠妹，總統就職典禮，領唱國歌，隨後遭北京封殺。現在去北京歌頌「我的祖國」，以及為這樣的「政治無知」說嘴的人，對得起張惠妹嗎？那些嗆聲「台灣政府就不要管我們」的人，可曾嗆聲北京禁止台灣藝人在台灣「愛怎麼唱就怎麼唱」？民主自由，如此雙重標準，難道是在考驗社會公評？

我在我家，可以唱我想要唱的任何的歌，我在你家，只能唱你想要聽的歌，這也叫做民主自由？更糟糕的是，現在好像變成，我在你家只能唱你想要聽的歌，連我在我家也得唱你想要聽的歌，這是娛樂文化的紅色恐怖，簡直是演藝圈的國安法！搞不清楚這種差別的人，很像一個冷戰式笑話。一位俄國人嗆聲一位美國人：你們可以在白宮面前罵美國總統，我們也可以在克里姆林宮面前罵美國總統。台灣藝人可以到中國十月一日唱「我的祖國」，就像苗博雅形容的「把敵國唱成祖國」，卻不可以十月十日在台灣唱國歌，這是不是娛樂文化的被閹割或自我閹割？

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台灣所享有的民主自由，可以延伸到中國去反台灣，其實是兩岸統派的荒謬邏輯，外人切勿不明就裡掉入陷阱。那些統派，如果要他們放棄中華民國國籍，改隸中華人民共和國國籍，永離台灣定居中國，他們絕對不幹。健保固然不在話下，更重要的是他們很清楚，一旦成為法律上的中國人，他們在「祖國」便失去特殊身分，跟一般中國平民百姓一樣，碰到政治運動、貪官污吏就走投無路了，只能乖乖接受數位極權統治。說來很難為情，他們根本不是（中華）民族主義者，而是投機主義者。真正的炎黃子孫，想必打從心底看不起這種人。騙吃騙喝，來要飯的，其實就是中國那邊的觀感。黃安們在中國，無非是一連串的丐幫名單。

另，有花蓮阿美族青年，在統戰論壇高喊「我是驕傲中國人」。不單是這位阿美族青年，藍色政黨那些「求和」部隊，不也是被中國人民酸來要飯的嗎？藍營的買辦階級，說穿了也就是以身分做交易，期待北京施捨一點特權項目，犧牲台灣整體的利益以圖自己的身家利益。真的很諷刺，每當發生這樣的事件，台灣輿論總是嚴肅討論，但對中國人民而言，總歸一句都是來要飯的，認養單位是國台辦。萬一有那麼一天，「今天的台灣就是一九四九年初被圍困起來的北平」，丐幫在中國應該是再也討不到便宜了！一如香港，北京各路人馬都想吃它的大魚大肉，哪輪得到本地的建制派？

講到這裡，自然浮現中華帝國的歷史宿命。王毅說：「五千年文明孕育的中國從來沒有侵略擴張的基因。」事實正好相反，中國歷史的起起伏伏笑傲江湖，便是侵略擴張與萎縮自閉的循環。國勢稍微強大一點，掌權的人便作威作福，他們眼中的邊疆無遠弗屆，而高成本管理的異域不斷消耗帝國的能量。因此，一旦國勢走下坡了，以前的率土之濱莫非王土，全部又不得不吐出來。維吾爾再教育營，西藏佛教中國化，蒙古強推漢語教學，香港國安法，乃至一帶一路，早晚會到達拋物線的頂點。「中華帝國夢」，就是在健肌與瘦身之間書寫歷史，國計民生、文明進步、精神昇華全部都耽誤了！

於是，「中華帝國夢」，到頭來總落得黃粱一夢。找幾個台灣藝人去歌頌「我的祖國」，找幾個原住民去高喊「我是驕傲中國人」，乃至找幾個邊緣政客去附和「一國兩制台灣方案」，「從大歷史的角度看」彷彿吃了安非他命暫時自我感覺良好，近期來看則是美中較勁節節敗退下的自舐傷口罷了。話說回來，有人建議，邀請到北京歌頌「我的祖國」的人， 十月十日也在台灣領唱國歌。這是鼓勵雙重忠誠，不足為法。如果要展現台灣的國格，今年國慶，應該再請阿妹領唱一次。那些「熱愛國家」的馬英九們，更應該譴責歌頌「我的祖國」之舉，向台灣人民、北京當局表達清楚，他們的祖國到底在此岸？還是彼岸？

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