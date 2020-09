◎ 宋磊

正當台灣海峽局勢逐漸升溫,為阻止解放軍攻台,最新一期美國陸軍大學《軍事評論》(Military Review)刊出「把他們趕下海」(Drive Them into the Sea)的文章,作者布萊恩.鄧恩(Brian Dunn)提出若部署四個裝甲師在台灣,美軍將無須糾結戰時能否支援台灣。然而,與其建議美軍派遣四個裝甲師部署於台灣,不如透過美軍現有的優勢來反制共軍,較為實際。

首先,假設美軍地面部隊部署於台灣本島,確實會增加台灣地面部隊的裝甲、反裝甲實力;但不否認的,美軍的地面部隊仍有可能在開戰之初,與國軍面臨遭到共軍以導彈摧毀的可能。

請繼續往下閱讀...

其次,與其建議美軍派遣地面部隊部署於台灣本島,不如建議美國海空軍於開戰前,將共軍第一線與第二線的海空軍/火箭軍摧毀。美軍若能透過「空海一體戰」(Air Sea Battle)的模式,於戰前或開戰之初,透過B-1/B-2或B-52轟炸機與海軍巡弋導彈,給予解放軍遠端攻擊,此時的國軍將透過反艦、巡弋飛彈在半徑400-600公里的範圍內針對福建、浙江與廣東省一帶的共軍進行「源頭打擊」,解放軍不但沒有機會離開「第一島鏈」,更能直接潰擊中共的主力部隊。

未來美軍地面部隊直接進駐的效益在於「政治大於軍事」,畢竟美國海空軍對於中共仍有絕對優勢,地面部隊應在海空支援下才能獲得相對優勢。換言之,美軍海空力量與國軍的飛彈部隊才是抵禦共軍的主力。(作者是中正大學戰略所碩士)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法