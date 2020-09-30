自由廣場》（林保華專欄）從天下為共到天下圍共

明天是中共建國七十一週年。可是看不到歡慶而是一片煙硝和哀號。中國沿海的軍演一個接著一個，軍機幾乎每天起飛挑釁台灣，這可不是放煙花，而是製造兵凶戰危的氛圍；可又不是一舉拿下台灣與南海諸國，可以大肆慶祝，而只是在那裡恐嚇。因此與其說是威脅台灣，也可以說是在夜行吹哨，給自己壯膽。民眾則陷於失業、疫疾、洪災、糧荒與金融危機的恐慌中。

環視國際局勢，美國為首的西方國家對中共的各項制裁，尤其是科技制裁，讓強軍利器的華為被掐住脖子，使中芯被斬斷生路，中共的強國崛起剎那間似乎變成倒塌的大樓。以致最高統帥習近平御嘴親噴求聯合國主持公道，戰狼外長王毅竟然喊出「國際合作」。不過他們沒有忘記惡人先告狀，明明自己先伸出「無產階級專政鐵拳」，煽動一百年前拳匪思潮，卻指責美國要同它比拳頭大小。

請繼續往下閱讀...

這一切的時空變化，就是半個世紀前的「天下為共」，轉換成為當前的「天下圍共」。當時西方國家揭開共產中國的神秘面紗，並且寄予人性的同情給與援助，對中共的惡行一直抱著諒解與姑息的態度，相信他們的謊言與承諾，遂使中共以為他們可以為所欲為了。屢次的教訓，使美國看清中共只是一頭披著羊皮的狼；即使川普，一開始也還想把狼當羊看待成為好朋友。

西點軍校出身的國務卿龐皮歐即使疫情當頭，一樣繞行世界，說服還有糊塗認識的盟友，並且不斷發表精彩演說，直指中共要害，因此基本上形成全球反共陣線，其規模已經超過自由印太戰略，川普帶頭，在聯合國形成批判中共聲浪，「天下圍共」逐漸成形。

然而目前最大的危機還是西方的左膠仍然相信中共關於「合作」與「兩利」的謊言。被欺騙了五十年還相信，除了白痴或糊塗蟲，就是彼此有利益的勾串。美國這場總統選舉，就是要選最堅決反共的總統，把「天下圍共」執行下去，避免前功盡棄。還幻想與中共「合作」與「兩利」者，將導致美國亡國與人類浩劫。不要忘記中共矢言將來之環球，必是赤旗的世界。

怎樣看待目前戰狼的求和？還是搬出習大狼最崇拜的毛澤東在一九四八年年底的新年獻詞引用伊索寓言中「農夫與蛇」的故事來對待國民黨的求和。那就是「必須將革命進行到底，而不容許半途而廢」。否則就會像那個農夫一樣，把蛇救活，結果自己反被蛇咬死。

連身在天子腳下研究中共數十年的紅二代代表人物蔡霞教授都提出「去習」與「非共」的首兩個條件才能挽救中國人民，挽救人類，卻還有西方人士要與習共合作以求兩利，真是滑天下之大稽。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法