社論》為六都市長按讚

美國國務院週日發表聲明，點名中國國家主席習近平，違背五年前在白宮當面向歐巴馬總統所做承諾，不把南海爭議島礁軍事化。美國呼籲國際社會追究這種「令人無法接受」的行為，強調美國將與東南亞盟友站在一起，抵制中國的擴張。

中國不僅對南海問題背信毀諾，其在國內外的諸多作為，也招致國際社會關切與反感。

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在新疆，它大量增建集中營，更多維吾爾穆斯林被送進監獄，六成五清真寺遭破壞。面對國際各方指責，習近平卻宣稱，新疆群眾「幸福感不斷增強」。在內蒙古，同樣的「文化清洗」正在進行，當地少數民族學校規定以漢語而非蒙古語授課，加速漢族同化。這不但在內蒙古引發數萬人的「群眾事件」，鄰國蒙古前總統額勒貝格道爾吉也寫信給習近平譴責。在西藏，強制同化政策進行已久，嚴密的社會控制和文化壓制，讓藏人以自焚等方式反抗，世人長年關切。在香港，國安法罩頂，「一國兩制」騙局圖窮匕見，各國嚴厲批評，也是進行中的聯合國大會嚴肅議題。

至於針對首要併吞目標台灣，中國動作不斷。除了軍機連續侵擾，擴大武嚇，在國際組織的打壓尤有增無已。

在「全球氣候與能源市長聯盟」（GCoM），布魯塞爾總部官方網站把台灣六都竄改標示為「中國」城市，經我國中央與地方聯手抗議，才把六都隸屬由「中國」改為「中華台北」。在總部設於日內瓦的「世界知識產權組織」（ＷＩＰＯ），中國上週阻止了「維基媒體基金會」（Wikimedia Foundation）的觀察員身分申請，理由是「維基」在台灣的分支機構「維基媒體—台灣」的存在。在「國際鳥盟」（BirdLife International），英國劍橋總部強迫台灣的「中華鳥會」簽署「承諾不促進或倡導中華民國的合法性及台灣脫離中國獨立」文件。「中華鳥會」拒絕，遭到除名，該會索性把英文名稱由Chinese改為Taiwan，以增進國際識別。

中國多行不義，招惹國際反感。有如美國國務院中國首席顧問余茂春中肯地指出：香港問題讓中國信譽大損，中國軍隊是全球的威脅，中國在國際社會已更孤立。余茂春的話，從聯合國大會主要國家的發言，信而有徵。

美國川普總統一週前在聯大辯論第一天就批判，中國把「中國病毒」傳給全世界。不僅武漢肺炎，中國在人權、南海、新疆、香港、台灣，甚至習近平所倡議的「人類命運共同體」等議題，都遭到各國質疑和指責。值得注意的，美、中都極力爭取的歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michael），就美中對抗公開表態︰「與美國緊密相連」，「不認同中國政治和經濟的價值觀」。法國總統馬克宏對中國的霸權行徑，也公開批評。

中國連在專業國際民間組織都極力壓制台灣，讓許多國家看不下去。在聯大仗義執言的不只台灣的友邦，還包括捷克等對台灣所受不公平待遇打抱不平的國家；台灣因應武漢肺炎的表現、聯合國會籍普遍性和平等原則、全球公衛困境是其中主要論點。事實上，多年來中國阻撓台灣參與世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織等機構活動，已成家常便飯。在野心崛起、四處製造麻煩之後，碰上不再坐視被以不公平經貿、欺騙、偷竊等手法佔便宜的川普，揮動對抗大纛，正使飽受欺壓的台灣處境，受到較多國際重視與聲援，發出「是承認台灣這樣國家的時候了」。

國際上的道義協助，我們至為感激，還要積極爭取。同樣重要的，應是台灣內部無分黨派、政治立場或意識形態，面對中國壓制時的同心協力；在回應GCoM的竄改國籍標示案中，六都市長的表現堪稱典範。在該組織片面行動後，六都市長發表聯合聲明，宣告「不更正就退出」。誠然，此事平順落幕，得到歐盟的協助，但六都市長齊力適時對外，義正詞嚴，鏗鏘有力，是好的起點。

我們如此強調，是因自從連戰十五年前「聯共制台」以降，國內總有人錯亂敵我矛盾，每遇中國打壓，不但沒有挺身抗拒的正直和骨氣，反而把矛頭向內，對準不同黨派或國家認同的政治立場者。中國對我步步進逼，固係其野心外顯，耀武揚威，也因台灣部分人的錯亂及姑息有以致之；打壓台灣，在產生實質效應之前，已可先分化內部，中國自樂此不疲，變本加厲。

六都市長分屬三個不同政黨，在面對國際矮化之時，守住底線，值得按讚；維護台灣尊嚴，請在這個基礎上，繼續努力。

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