自由廣場》原民盛裝赴宴 又遭歧視

◎ 馬志政

金鐘獎是電視人年度盛會，但原住民所穿著的服飾卻遭到異樣的眼光看待，少數媒體的報導標題字眼更是充滿了歧視！身為原住民的我感到難過與憤怒。回憶成長的過程中，常常被很多人問說，你們原住民都不愛洗澡嗎？愛喝酒嗎？好像很懶惰喔？講話口音怪怪？念書都有加分？等等的話語，懂事後慢慢才知道這是對原住民標籤化，也使得我強烈感受到滿滿的不舒服與憤怒！

原住民族在台灣的歷史過程中，因為霸權族群的強勢下，文化及生活不斷遭受到壓迫與欺凌，導致長期殖民化的控制所累積的歧視、標籤及壓迫而造成了歷史創傷，這個歷史創傷帶來現今社會對原住民族群的認知上，有許多的誤解與偏差。我認為社會大眾對原住民族群的認識與了解，這幾年雖然已經逐步的提升，可是卻對原住民的智慧文化及生活文化，相當陌生也經常誤解，造成不尊重甚至歧視的行為或話語，所以，在我的實際生活或職場裡，依舊會有許多人對我自身布農族群的文化歷史充斥著標籤化或異樣的認知，讓我感到無奈與不開心，我只能更用力的論述與解釋。

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其實政府多年來不斷的努力且積極的提升及豐富族群多元文化的社會環境，更透過相關原住民或新住民的立法政策，促使這個社會環境對族群文化的重視與對待，當然政府積極推動轉型正義的工程，也是希望原住民的歷史創傷被看見，更要實踐對原住民的公平正義！我想這次金鐘獎事件的歧視舉動，雖然我非常的憤怒，但強烈的希望每個人應該要用合理公平及尊重包容的態度與行動，來面對原住民文化及存在的價值，才能創造和諧與互重的多元文化社會，讓歧視及不公平的事件不再發生。

（作者是社工人員）

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