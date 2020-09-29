自由廣場》白羅斯總統選舉爭議帶來的啟示

◎ 洪美蘭

白羅斯這個過去被慣稱「白俄羅斯」的國家，為了彰顯國家獨立主權的形象，區別外界將其與俄羅斯聯想，該國駐中國大使館在2018年正式公告其中文翻譯正名為白羅斯。基於尊重友邦，或許我們也該改口，此舉可以讓對方感受到我國對它的重視與長期關注，將助益我國與白羅斯之關係，有利於擴展台灣的國際空間。

今年八月九日白羅斯總統大選結果出爐，1994年首次獲得民選，歷經多次連選連任至今，已在位二十六年的盧卡申科總統，再次宣布以80%的高得票率獲選，並於九月二十四日非常低調的宣誓就職。儘管反對派人士從大選結果公佈後，持續在街頭抗議選舉舞弊、無效，至今未平歇。

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事實上，白羅斯總統大選爭議引發抗爭非頭一遭。盧卡申科總統於1996年公投通過修憲，提高總統權力；2004年再公投修憲取消總統任期限制。此期間多次連選公告勝選後，國內外反對的聲浪不時響起。如2006年當時選舉監督者 - 歐洲安全合作組織就認為選舉有缺陷，歐盟因此稱盧卡申科為歐洲最後一位獨裁者，拒發簽證給他。然而，此次街頭抗議規模、抗爭持續的時間，不同於以往，且自稱勝選的反對派候選人斯維特拉娜•季哈諾夫斯卡亞（Svetlana Tikhanovskaya）出走至立陶宛，呼籲各國和聯合國支持，獲得德國、波蘭、捷克、斯洛伐克等多數歐洲國家認同選舉有舞弊之嫌無效。但此舉也給已取得中國、俄羅斯認可的盧卡申科總統因而將街頭抗議解讀為是西方煽動，企圖引發該國「顏色革命」，致使白羅斯儼然成為烏克蘭第二，凸顯出夾在歐俄間的白羅斯、烏克蘭、摩爾多瓦等國在東、西方間特殊的地緣政經意義。如以交通往來為例，東西向的巴黎－莫斯科鐵路，以及南北向的北歐－烏克蘭公路皆匯交於白羅斯首都 - 明斯克，此地是歐洲國際交通中樞點之一，可見其重要性。

歐盟東擴後，這些國家的地理位置成了「東歐」，但與過去冷戰時期「東歐」即意指歐洲共產國家的地緣政治意義有所區別。歐盟東擴賦予「東歐」新概念。現在這些新「東歐」國家成為歐俄間，或更具體的說是東、西間的重要戰略緩衝帶。但以白羅斯現在多數人民主張國家主權應獨立，勿受俄羅斯影響，甚至有人認為白羅斯與俄羅斯非同源文化；以及白羅斯與俄國經貿聯繫密切的現況而言，白羅斯不會步上烏克蘭因對國家親東俄或面西歐抉擇，國內意見勢均力敵而被外力見縫插針分裂之態勢。

然而，為何此次抗議規模會擴大持續，實應歸咎於白羅斯近年來經濟成長困境。白羅斯由共產計劃經濟轉型為社會主義導向市場經濟，在強調國家所有權下創立了黃金股權制度。因此，實質上國內重大產業仍多是國家掌控。盧卡申科總統執政初期，國家經濟轉型維持在低通膨、低失業(約0.5%)、工業發展、農業成長，相對於俄國、中東歐國家當時因激進轉型的高通膨、高失業率，白羅斯人民生活確實較為安穩。但隨著盧卡申科總統的專制領導風格愈趨明顯，國家產業效率改善有限下，以補貼方式來維持人民生活，獲取選票的飲鴆止渴經濟發展模式，逐漸發酵。特別是2010年角逐連任時，大幅增加社會支出以爭取民心，致使該國2011年6月爆發金融危機。2010年經濟成長高達7.8%後，經濟持續下滑，甚至2015年出現經濟衰退。

經濟生活未能持續改善提升，人民只能藉由選票表達。因此，面對此次大規模的選舉舞弊抗爭，釜底抽薪的解決之道在於盧卡申科總統如何降低對俄經濟依賴，帶領國家經濟成長發展，此才是他能否從抗議中安然脫身的重要課題。白羅斯總統大選爭議的根本因素，凸顯出國家經濟成長發展才是人民關切的議題，提供了一個重要的啟示錄。

(作者是政治大學國際事務學院教授)

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