自由廣場》馬前總統 請莫忘初衷

◎ 魯也

在戒嚴時代受教育，經半甲子之後，頂著哈佛博士學位，曾位居國家大位的馬前總統，其意識形態迥異於一般人，更讓人直覺達匪夷所思地步。記得早年教科書上都寫著，中共是竊佔國土的偽政權，十月一日是偽國慶，中國共產黨，殘民以逞，中國人民過著水深火熱的日子，要解救大陸同胞，邪不勝正，暴政必亡，且教人民要仇匪恨匪，保密防諜，人人有責，國家興亡，匹夫有責。

後來，又說台獨人士是共黨的同路人等等，雖內心有些疑問，但也知道「共匪」不是省油的燈；打敗中國國民黨，把秋海棠變成赤色中國的政黨。

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總而言之，馬等似乎忘了當時反共愛國教育，國民黨說台灣是反共堡壘，當時還有中國青年反共救國團為台灣青年辦許多活動，「反共救國」啊！而今，老共飛機、軍艦不斷擾台，當過陸一特的筆者，認為咱們不挑起戰端，也不畏戰， 「中國不缺的是領土，缺的是民主」，台灣人民是善良且韌性十足的融合族群，願意幫助中國成為自由、民主且富足的泱泱大國，水到渠成，再談統一也不遲，然事與願違，這些年來兩岸交流，顯然枉然。

在習近平掌權後，中國更極權、更專制，似又時光倒流，回到鐵幕年代，而在位八年的馬前總統居然一再唱衰台灣， 「首戰即終戰」、「不服膺九二共識，輕啟戰端，千萬人頭落地」云云，看來當年愛國教育對馬前總統，參加海峽論壇的新黨、親民黨人士們是極端失敗的，受一樣的教育，經半個世紀後卻走樣了，非常令人不解。

（作者已退休，目前兼職國際驗證工作）

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