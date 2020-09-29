自由廣場》（北社評論）學術自由的警鐘

◎ 陳君愷

日前高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁爆出論文抄襲案，喧騰一時，但隨著補選落幕、學位撤銷，此事遂看似煙消雲散，但該事件背後所隱藏的問題，並不會因此消失無蹤。我們要追問的是：究竟是何種結構性的問題，使得類似的情況一再發生？

身為地方政治人物的李眉蓁，只是藉由學歷的取得，增加政治資本，被揭發後隨即斷尾止血；但背景雄厚的學者，若以違反學術倫理的方式，獲取學歷與職位，一旦佔據權力位置，縱被檢舉，其結果恐怕就大不相同。

請繼續往下閱讀...

一九九○年代以降，隨著台灣的自由化、民主化，也出現學術標準化的變革。只是，一九七○年代威權統治者已近乎全面控制學術界，從而使得學術標準化，成為威權殘餘勢力繼續保有其權力的手段。於是，在缺乏學術轉型正義的情況下，學術界遂淪為權力遊戲的競技場。掌權者透過對國科會（今科技部）的掌控，以研究計畫的准駁，豢養學術界的樁腳；又假藉提升學術水準之名，自訂標準評比學術期刊的良窳，用以壟斷學術。

或謂：「真理越辯越明」，但是在已然民主化的今天，學術討論卻越來越不可能。揆諸當前的歷史學期刊，對於知識的互相商榷、辯難，甚至較戒嚴時期還要少見。但歷史學者真的不再願意進行學術討論了嗎？其實不然，而是異議之聲，多被掌權者暗中消音。

學術討論是具備一定學術水準的學者，因意見不同所進行的溝通、交流，可促使學術進步，卻未予以充分保障，已為學術發展的隱憂；至於違反學術倫理者，原本毫無學術水準可言，但提出質疑的吹哨者，卻反被掌權者視為叛逆，而屢遭打壓、排擠。這種情形，與戒嚴時期黨外人士因質疑國民黨統治正當性所遭受到的待遇，如出一轍。

缺乏監督，就會讓掌權者為所欲為。孰謂今日吾人擁有學術自由？

因此，謹誠摯呼籲：學術界需要進行分散權力、公共治理、權責相符的徹底改造，廢除期刊評比制度，鼓勵進行公開透明的說理，以及建立撤銷違反學術倫理者學位或論文的機制。否則，倘若繼續縱容掌權者生殺予奪、互相包庇，則台灣的學術自由，將有可能受箝制而全面淪喪！

（作者是北社社員，輔大歷史系教授、前台灣歷史學會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法