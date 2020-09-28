自由廣場》安倍何只說服川普抗中

◎ 陳永昌

日本前首相安倍晉三卸任後第三天(本月十九日)做了兩件事，證明他是說到做到，是一位永遠「戰鬥的政治家」。安倍晉三當天上午再度前往靖國神社參拜，由其撰寫的追憶前總統李登輝悼念詞，交由日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰大使，在同一天的追思告別禮拜上公開宣讀。

第一度出任首相前，安倍晉三出版國政告白書《邁向美麗之國》(美しい国へ，二○○六年)，其中提到：政治家分成兩種，會戰鬥的（有所作為）與不戰鬥的（無所作為），前者只要是為國家、為人民的事，雖千萬人吾往矣，是不怕批判的行動派，而無所作為的政治家，則是一味迎合對手，唯唯諾諾不敢站出來捍衛自己的主張。安倍晉三自詡是一個永遠堅持理念、敢作敢當「戰鬥的政治家」。

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回顧第一次首相一年期間內未能參拜靖國神社，安倍晉三事後多次表示「悔恨不已」。二○一三年十二月初，美國前副總統拜登亞洲行第一站訪問東京，宣揚歐巴馬政府「亞洲再平衡」外交政策，呼籲日韓盟邦共同攜手因應中國強勢劃設東海防空識別區，當面要求安倍晉三「不要火上加油，遠離靖國神社」，返回華府後仍不放棄，越洋通話反覆勸說安倍晉三放棄參拜。拜登顯然並未成功達成任務，兩周後的十二月廿六日，安倍以現任首相身份進入位於東京九段北的靖國神社參拜，成為其第二任七年八個月首相任僅有的一次。

慰安婦與靖國神社等歷史爭議，導致安倍政府與自由派色彩濃厚的歐巴馬政府多所齟齬，東京當局一直對歐巴馬政府「總是迎合中國」軟弱態度保持疑慮。二○一六年十一月川普贏得美國總統大選後，安倍晉三專程前往紐約川普大樓拜會，成為川普就職前第一個會晤的外國元首。安倍晉三日前接受《日本經濟新聞》專訪，首度揭露在該次會談中以事先準備好的詳細資料，親自向川普分析中國過去近三十年軍費膨脹近四十倍，成功讓一度揚言撤軍遠東的川普改變心意，並接納由安倍晉三率先倡議的「自由與開放印太策略」，成為美國整體戰略的一部分，訪談中安倍頗為自豪說服川普對抗中國有功。

做為日本第一位戰後世代首相的安倍晉三，以繼承前首相中曾根康弘「戰後政治總清算」路線為己任，強調不應讓與戰爭毫無關係的世代永遠背負謝罪宿命，日本必須走出戰後贖罪陰影，成為一個「正常國家」，重要主張包括修改憲法、以加強日美同盟為核心擴大日本在國際社會角色以及參拜靖國神社等。其中，也有著來自李登輝的諍言：日本要擺脫對於殖民與二戰歷史過度反省的「自虐史觀」，提醒鼓勵「日本人要有自信」。安倍晉三在悼念詞中便特別提到，李登輝對日本期待與溫馨話語，「彷彿昨日之事，至今能深深刻畫在我內心」。

二○一○年十月曾經搭乘羽田松山兩機場首航班機訪台的安倍晉三，卸下首相職位後再度踏上台灣，應該是指日可待的事，而且是越早越好。十月七日比照國葬規格的李登輝奉安大典，可能就是第一個最好時間點！

（作者為民間企業專業經理人）

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