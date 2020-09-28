自由廣場》貼心送暖的小英總統

◎ 陳瑞麟

一個事件如果孤立發生，也許只是偶發意外或一場即興表演，但如果類似畫面不斷出現，串聯累積起來，就可以反映某種值得觀察的現象。小英總統除了守護國家的沉穩堅定有目共睹之外，有幾件處理事情的方式，展現不同以往領導者的人格特質。

今年初總統大選打得火熱之際，參謀總長一行原本出發前往東澳嶺雷達基地視察，不料直升機在烏來山區失事，釀成多位將官士兵殉職重傷，遺憾沒能完成任務。事故發生後國軍士氣多少受到影響，當社會還在關心搜救撫卹及調查原因之際，小英總統在空難後第三天低調搭車直赴東澳嶺，代替不幸殉職的沈總長走完最後一哩路，一句「我代替總長來看大家了」，讓國軍感動的並不只是晚到的春節慰勞金，而是三軍統帥不辭路遠，為遠在蘇花山區被遺忘的部隊加油打氣。

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九月初捷克參議院議長率團來訪，為了遵守防疫規定，團員無法隨意到夜市走逛，小英總統特地發文給捷克朋友，貼心外送萬華老店的肉羹和刈包，讓團員享受最道地的台灣小吃，在臉書上還特別加註「刈包就是台灣漢堡」、「推薦加點香菜」。以總統之尊，深夜裡還能注意飯店裡外賓的生活需求，這份熱騰騰的消夜及貼文，想必讓團員更能感受台灣友善的人情味。

日前澎湖一家飲料店，接獲海軍弟兄訂購冬瓜檸檬，飲料已做好一半，因共軍頻頻擾台，國軍臨時出任務只能取消訂單，事後店家力挺國軍並不計較，事件傳開店家被讚譽為愛國飲料店。四天後小英總統到澎湖視察，特地輕裝簡從，親自到飲料店加訂雙倍飲料補償店家，讓老闆喜出望外，除了補送遲來的飲料慰勞弟兄辛苦，也替國軍感謝店家的體諒。小英總統在杯子親筆寫下「勤務辛苦了，國家感謝你們。」作為三軍統帥，這已經溫暖了國軍的心。

這些事件如果只是出於幕僚團隊的建議，那麼這個團隊肯定非常接地氣、反應迅速、注意時事、洞察人性；如果不是出於旁人安排，那麼台灣可慶幸的是，在經歷多任的民選總統之後，我們選出一位細膩貼心、懂得送暖、在平凡中能看出細節的國家領導人。

（作者為高中國文教師，桃園市民）

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