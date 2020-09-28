自由廣場》醫師談中國疫苗

◎ 蔡敏雄

面對國民黨立委質疑衛福部陳時中部長拒買中國疫苗，阿中部長只強調「安全是最優先考量」，過去對岸的藥物與疫苗問題很多。確實如此，中國製造疫苗問題很多，如下：

一、八月三十日中國媒體《第一財經》引用上海市公眾衛生中心專家的發言，報導「新冠肺炎病毒疫苗的免疫反應，有可能使病情重症化」，專家們的研究發現，新冠肺炎病毒存在不低的ＡＤＥ（抗體依賴性感染增強）現象。但不到一日，報導就被下架。ＡＤＥ現象會發生於同為冠狀病毒的ＳＡＲＳ與ＭＥＲＳ、登革熱病毒及ＡＩＤＳ病毒，因此，這些疾病不能成功製造疫苗。ＡＤＥ現象的發生機制尚未十分明確，日本北里大學獸醫傳染病學研究室高里友美副教授的研究，認為是因為「與抗體結合的病毒，藉由只辨識抗體一部分之受體，去感染會吞噬病毒的巨噬細胞，導致巨噬細胞釋出大量惡化因子，而使病情重症化，尤其當『不完全抗體』（抗體量不足或有缺陷時）產生時，較容易發生」。中國製疫苗如果產生不完全抗體，導致出現ＡＤＥ現像，怎能使用於人體？

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二、另一種中國製疫苗，是利用腺病毒血清五型（AdV5）為載體，將新冠肺炎病毒的Ｓ蛋白質基因送入人體細胞內，以引起免疫反應。然而AdV5本身就是一種普通感冒病毒，許多人都對它擁有抗體，因此人體會自動排除以AdV5為載體的新冠肺炎病毒疫苗，以致疫苗效果不佳，而且容易引起發燒。

三、中國疫苗進入三期臨床試驗，根據流亡美國的病毒學家閻麗夢最近透露，中國已經有超過二萬人參加臨床試驗，有很多人接種疫苗後，出現嚴重不良反應而就醫。閻麗夢也爆料，許多患者到北京的醫院注射（中國）疫苗後，回到工作或居住地後馬上被測出陽性反應的案例，表示疫苗是無效的。閻麗夢還強調中國尚未有自製人體疫苗成功的紀錄！中國如果有優越的製造疫苗能力，又何須派間諜去美國竊取製造疫苗的情報。

四、此外，由中國國藥集體研發的一款疫苗，六月底才獲准開始三期臨床試驗，中國卻急於七月二十二日正式啟動對新冠肺炎疫苗的緊急使用，無視疫苗的安全性及有效性。Johns Hopkins大學的疫苗專家Anna Durbin教授強調「不依標準臨床試驗程序進行，不能判斷其效果」。

中國為了藉由領先全球開發疫苗，從失敗的「口罩外交」轉換為「疫苗外交」，卻不顧疫苗的安全性及有效性。阿中部長不是國民黨立委質疑的拒買中國製疫苗，而是不能買。

（作者為醫師，前日本國立鹿兒島大學醫學部及順天堂大學醫學部研究員）

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