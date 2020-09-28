自由共和國》川島真／菅義偉新政府對台政策的課題和展望

日本近八年的安倍晉三政府下台，二○二○年九月，菅義偉政府上台。（圖︰歐新社檔案照）

川島真／日本東京大學教授

日本近八年的安倍晉三政府下台，二○二○年九月，菅義偉政府上台。菅義偉是安倍政府時的官房長官，首先可以預想安倍政策將會被繼承，但並不一定只用連續性就能一語道破。在此，聚焦對台政策進行回顧和展望。

二○一一年九月發生的東日本大地震中，台灣人民向日本寄來了大量的捐款，日本社會對台灣產生前所未有的共鳴，安倍政府在此基礎上，繼承了民主黨政權簽署日台投資協定等積極政策，強化了與台灣的關係。當時是馬英九政府執政，大陸政府基本上不干涉日台關係的發展，在馬英九政府上台不到半年的二○一三年四月，實現了日台漁業協定的簽署。二○一六年一月，台灣實施總統大選，在此之前蔡英文候補來日。當時，安倍晉三總理把接待工作交給了他的親弟弟岸信夫議員。二○二○年九月，岸信夫走馬上任菅義偉政府的防衛大臣。

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二○一六年五月民進黨的蔡英文政府上台後，安倍政府摸索著加強與蔡英文政府的關係，也考慮了簽署日台FTA（自由貿易協定）。同年秋天的日台貿易經濟會議上，可算是很好的機會。但是，由於福島等食品進口禁止問題沒有得到解決，日台FTA談判沒有開始。安倍政府之後也於二○一七年三月派遣了總務副大臣赤間二郎，表現出重視台灣的態度。副大臣級別的派遣是日台斷交後最高級別。但是，對於蔡英文政府來說解決食品問題有很大困難。安倍政府在二○一七年調整了對中政策，轉向了重視大陸的姿態。與此同時，對台灣的積極政策也一併後退。但是，到了二○一九年河野太郎外務大臣表示支持台灣做為觀察員參加WHA大會，在新冠肺炎流行擴大後，日本政府也表示支持台灣參加WHA大會。雖然如此，自二○一七年對台灣政策消極化以後的傾向還沒有完全消除。

安倍政府末期，在美中對立和新冠肺炎疫情擴大的背景下，圍繞台灣的形勢發生了很大的變化。大陸軍在台灣周邊，特別是台灣和其統治的東沙群島之間的活動變得頻繁起來，另外，以台灣為根據地的電晶體製造廠台積電的動向也成為美中脫鉤的焦點，另外，正如七月美國國務卿龐皮歐在演說中所說的那樣，台灣的民主主義受到極其重視。美國在「一個中國政策」的大框架中進一步加強了與台灣的關係。並且，台灣在二○一九年三月蔡英文在回答日本報紙採訪提出了與日本進行軍事安全保障合作的可能性，在新冠肺炎疫情擴大中有可能摸索出新的日美台合作框架。

在這種情況下，菅義偉政府成立了。九月十八日，為了弔唁李登輝前總統而訪問台灣的森喜朗前總理與蔡英文總統會面，菅義偉新總理事先與森前總理連繫，委託其向蔡英文總統問候及提起電話會談的可能性。可以感受到菅總理對台灣的親切感。

另一方面，菅義偉新總理任用岸信夫擔任防衛大臣，他也是「日台經濟文化交流促進議員之會」的會長，與台灣有暢通的通路。在日台之間是否有開展防衛交流可能性的議論中，大陸媒體廣泛表示戒備的呼聲。九月十八日，在記者招待會上，岸信夫大臣就日台防衛交流表示謹慎態度，他說「希望按照一九七二年的日中聯合聲明妥善應對」。與台只不過是在日本「一個中國政策」框架下進行的交流而已。事實上，美國也在「一個中國政策」框架下，如此積極地推進著有關台灣的各項政策。岸信夫大臣的談話，從這個意義上講也絕非意外。

在美中對立之下的台灣問題是東亞極為重要的問題，如何與台灣接觸是安倍政府留給菅義偉新政府的課題。正因為菅義偉首相被認為不會出現在外交前沿，所以相關大臣和外交官們的動向備受矚目。

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