自由共和國》鄭秀玲／現階段提升台灣競爭力的藥方

台灣成為防疫典範，蔡總統更被票選為全球百位最具影響力人士之一，現階段是我們展現競爭力最好的機會了。（取自時代雜誌網頁）

鄭秀玲／台大經濟系教授

今年初以來COVID-19病毒肆虐全球，各國面臨醫療防護用品等短缺問題，才調整做法，不只低價，還要安全。美、紐、澳、日、韓、印度和越南等國乃倡建「經濟繁榮網絡」，以確保自由世界的繁榮與經濟安全。因政府領導有方和全民團結下，台灣成為防疫典範，蔡總統更被票選為全球百位最具影響力人士之一，現階段是我們展現競爭力最好的機會了。政府是否有效培育人才和投資關鍵基礎設施，關係著我們可否再次寫下經濟奇蹟。茲闡明提升台灣競爭力的藥方如下：

一、前瞻計畫貽誤三年多，現在才要「前瞻」

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欣聞國發會宣布前瞻基礎建設2.0推動計畫，四年總預算五一○○億元中，數位建設增幅最高達九五○億元。這是正確的方向，遺憾的是，三年多前我受邀出席立院公聽會上，即曾建議宜投資於物聯網、大數據、人工智慧、綠能及生技醫藥等領域的人才培育和軟硬體建設，以掌握商機並改善國人生活水準。當時總統府資政陳博志也認為對資源有限的台灣來說，現階段唯有提升產業競爭力，方能解決低薪問題，這些比蓋軌道重要多了。經濟民主連合等十五個民間團體更共同提出「國家特別基礎建設條例」。然而當時林全院長和幾位大政委主導下，率爾通過了。如今面對台商回台和外人投資的風潮下，才幡然覺悟新經濟所需的人才和軟硬體的嚴重不足，被貽誤三年多的前瞻計畫，本會期才要「前瞻」!

二、重組有魄力的教育內閣，高教資源分配透明化

政府已認知持續鞏固台灣半導體產業優勢，需加速轉型和打造台灣成為「半導體先進製程中心」。為達此目標，業者正倡議設立「半導體學院」。同時，教育部宣布啟動高中職升學新制「願景計畫」，在高教資源相對稀少的區域，由國立大學以外加方式，每年招收經濟弱勢高中職生一千名，就讀重點領域產業科系。吾人認為上述兩大做法其實是頭痛醫頭，癥結在於現行高中教育和考招制度、大學治理和資源分配等教育問題千瘡百孔，已經嚴重阻礙新一代的競爭力。呼籲政府應儘速重組有魄力及前瞻格局的教育內閣、立委們盡速修改不當法令、監委們發揮監督功能，才能有效培育人才，茲說明如下：

（2.1）高中課程和考招制度的問題及建議

政府已投入經費四五○多億元推動十二年國教課綱（即一○八課綱），盼能讓每個孩子成為更好的自己。吾人肯定此項高中選課大學化的變革，高中生有更多選課自主權，符合知識爆炸時代的自我學習新趨勢。然而因考招配套措施不當及數理必修課程過少，已衍生不少後遺症：

數理必修課大幅削減且只修二年，如何造就數理人才？

由於少子化日趨嚴重，加上過去廣設大學下，造成各校搶招學生。近年學測名額已佔七成，只考高一、二課程。學生參加學測時所修的數理必修課偏低，例如物理和化學科各四學分、生物和地科各二學分。一旦推甄上了大學，就無心上課，等同荒廢高三課程學習，如此怎能造就數理人才呢？解決高三完整學習的解方是採「先考後招」方案，即個人申請五月才開始，但要等所有入學考試成績公布後，再依序進行個人申請與分發招生作業。一○四年教育部已上網公告，不料當時招聯會改選召集人，由清大校長賀陳弘擔任後，竟全盤推翻已準備就緒的「先考後招」方案，箇中原委值得深入調查。

招聯會頻頻推出不當考招辦法，誰來監督它？

在現行推甄下，因限制考生只能申請六個志願，因此很多人無法進入理想科系，只好參加指考。指考的招生比率平均只有約三十％。去年改為學測五科可只選兩科，使得一階就爆篩，許多人高分落榜，以致今年重考率創歷史新高，參加學測者有十三．五％是重考生，指考部分重考生飆升到二十七％。今年學測數學超簡單，滿級分有一萬四千人，依規定「一階篩選同分要加比其他學科」。對理工科系而言，變成以文科決勝負，如何篩選出真正具數理潛力的人才呢？

南韓前總統朴槿惠的閨密崔順實的女兒，以「馬術專長生」開後門錄取名校的殷鑑不遠，我教育部和招聯會竟仿效韓國做法，推動高中生學習歷程（而不是學習表現）綁考招及大幅增加推甄入學名額等措施，迫使大批中產階級以上家庭的小孩蜂擁至私校就學。因私校可為學生打造（甚至造假）漂亮學習歷程，申請進入理想科系。因而小學生補習亂象根絕多年又起，形成「國高中私校崛起公校沒落」，大大削弱了以教育作為階級流動的管道。大學生也有其學習歷程，但只供其職涯規劃參考，不曾和其碩博士升學掛勾啊！

（2.2）大學黑箱治理和資源分配不公的問題和建議

自一九九三年民選校長以來，雖標榜「大學自治」，其實在缺乏民主監督之下（大多數校務代表是行政主管），是校長和少數教授在黑箱治理，以致年輕學者和學生的研發與學習資源相當匱乏，無法培育出新經濟所需的優秀人才。

校務基金黑箱使用及分配不公，肥了校長，瘦了學生

一○四學年度教育部修訂之「國立大學校院校務基金設置條例」，第五條規定，由校長擔任校務基金管理委員會召集人，並於第七條規定稽核室人員隸屬於校長之下。在此惡法下，全台四十九所國立大學校院校務基金每年共一千多億元，其中教育部補助五百多億元，竟聽任校長們自行任命稽核人員！資源分配不透明，以致年輕教授的研發經費、學生的宿舍和獎學金等，本該培育優秀人才的資源被校長挪為己用的弊案頻傳，非速修法不可。

私立院校困境多，無力培育產業所需人才

私校工會理事長尤榮輝指出，二○○八至二○一六年大一技職學生人數從十五萬降至十一萬，造成產業基礎人力短缺。他估計二○二八年將有六十所私校要退場，超過一萬名大學教師和六千名職員失業。中後段私校現已在苟延殘喘，從新南向專班假招生、真仲介，境外生淪為血汗移工（出包的明道大學甚至找來萬年台灣教育大學系統總校長吳清基任其董事）到層出不窮的論文亂象，不少私校已成販賣文憑的學店。教育部除了應展現魄力改革外，可檢討高教深耕計畫和國外玉山學者等補助是否有過於錦上添花，不如拿來補助私校傑出教師。總校長的任用也應只連任一屆為宜，以利人才培育。

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