自由共和國》林宗男／給雞拜年的「全球數據安全倡議」

中國政府為了反制，於九月八日舉行的全球數字治理研討會上，中國外交部長王毅公布「全球數據安全倡議」（圖︰路透檔案照）

林宗男／台大電機系教授

美國川普政府為了確保民眾個資隱私、公司機密商業資料不被駭客竊取，於八月推出了5G淨網計畫，在各種設備供應上必須排除不受信任的供應商（包含APP、雲端服務、海底電纜等等）。在報告中也多次直指是為了防止中國政府的侵略意圖。中國政府為了反制，於九月八日舉行的全球數字治理研討會上，中國外交部長王毅公布「全球數據安全倡議」，內容包含如「致力於維護全球供應鏈開放安全和穩定」、「反對破壞他國關鍵基礎設施」、「不得濫用信息技術對他國進行大規模監控」、「不應設置後門非法搜集用戶個資」等。並宣稱「『個別國家』以乾淨（clean）為名，向別的國家潑髒水」其實就是在不滿美國的「淨網計畫」對於中國的指控。對於中國政府在此時提出「全球數據安全倡議」的動機，我認為中共的動機有以下三點：

第一對外宣傳：在國際上做為討伐美國的檄文，營造疑美輿論

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中國政府的全球數據安全倡議的內容，就字面而言都非常合理，的確是符合保護資料安全的原則與精神。中國試圖將此倡議做為國際社會的資安準則，背後的動機之一則是做為大外宣的素材，利用自由世界多元開放的輿論環境在營造質疑美國政府的輿論。美國的淨網計畫內容直指是為了防止中國政府的侵略意圖，華為、中興通訊皆是不可信任的設備供應商。九月十五日全球科技業者不得再供貨華為，APP抖音也需出售或退出美國市場。美國政府這一波高舉資訊安全的科技戰的確打到中國的痛處。中國此時也打出資訊安全的牌，主要目的在控訴美國的單邊主義，在國際社會鼓吹封殺華為乃一己之私，「作賊喊捉賊」。中國的此一舉動可能會使原本並不太支持淨網計畫和相關對中政策，對中國政府也沒有特別警戒的美國民眾，轉而落入中國共產黨的論述框架。這種外宣政策也同樣被中國用來對付台灣政府。

第二對內宣傳：安撫國內激化的民族主義情緒

過去中國對內宣傳中美關係友好，中國國際關係及在國際組織的影響力。但是近年來中美關係急轉直下，面對國際間的反中浪潮，就連在封閉的中國輿論環境都能感到近年來國際局勢的變化。隨著美國對中國科技戰、金融戰，過去賴以維持經濟成長的外商投資也加速撤離中國。過去高速的經濟成長不再，為了避免民意的不滿燒向中共，中國此時的表態我認為是一種安撫國內輿論的作為，對內宣傳美國汙衊中國的科技公司，以乾淨為名對中國潑髒水，活生生的單邊霸權主義，在中國人心中刻上中國有實力和美國對抗的假象。

第三：號召勤王之師，為將來的新冷戰格局佈局

當王毅發表的以資訊安全為名的討伐單邊霸權主義的檄文之後，接之而來的當是號召世界各地的勤王之師加入中國的陣營，以便與美國的乾淨網路聯盟對抗。在上個世紀冷戰時資本主義與共產主義價值對抗的模式，美國和西歐組成北大西洋公約的軍事同盟，而蘇聯為首的共產陣營則在不久後成立華沙公約組織應對。在二十一世紀的今天，數據的重要性就如同石油一般。中國透過一帶一路，對第三世界及獨裁政權有很多盟友。而當美國號召自由世界的盟友支持淨網計畫的同時，中國也推出相應的政策，號召中國其他盟友支持，進而形成類似冷戰時期兩個陣營對抗的架構。

信用破產的中國共產黨

對中國共產黨的本質有一定理解的人都知道，中國共產黨是以自身利益為唯一依歸的政黨，對於自身先前的承諾或條約可能因為時代背景不同違反自身利益而輕易將其撕毀或不認帳，在「全球數據安全倡議」中提到的冠冕堂皇的原則都可能因為其「國家安全理由」而片面撕毀原先承諾。一九五一年中國與圖博簽訂「十七條協議」，其中保證西藏「六十年不變」及解放軍不打擾圖博人民，但換來的卻是達賴喇嘛流亡印度，以及一九五九年、一九八九年、二○○八年的血腥鎮壓，死亡人數以十萬計。

鄧小平一九八四年提出的香港生活方式五十年不變，在中英談判香港前途時也被記載在中英聯合聲明中，但眼看當下中國繞過香港立法會訂定港版國安法，並稱中英聯合聲明為歷史文件，可以看出中國並不是尊重國際間互信關係的政權。

不尊重人命的政權怎會保護數據安全

這星期網路上流傳一段香港警察粗暴逮捕一個年僅十二歲的少女及她的哥哥的影片。兄妹倆因開學在即，上街買顏料途中，由於警察的靠近，少女受到驚嚇因而逃跑，結果雙雙被逮捕。兄妹倆並無攜帶武器也無攻擊警察，走在街上即會無由的被逮捕。香港自反送中運動以來，「被自殺」、「被跳樓」的民眾不知凡幾，試問一個不把人命當作一回事的政權怎麼可能會保護資訊安全？中國外長王毅八月赴歐訪問，推銷一帶一路，提倡多邊主義批判美國。但是一遭到質疑新疆、香港政策，王毅就回以「中國內政」。說穿了中國是拒絕一般普世價值。除非是由共產黨主導的價值。

說一套做一套乃是共產黨一貫的作風，給雞拜年的是黃鼠狼還是雞，答案不是很清楚嗎？

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