自由廣場》「警察通訊所」永遠的副所長

◎ 蘇天從

警察有一個單位叫「警察通訊所」（舊稱電訊所），隨著科技進步，不再需要總機、架設有線電話勞力，因此縮編很快，但奇怪的是警察大學幾乎要年年招生電訊系組學生，為什麼？因為這些學有專精的人才一到電訊所發現前無古人，除了一位四十年前黃埔一期的大學長在幹永遠的副所長外，反而臨陣脫逃的才有機會幹大官，所有的學長因為見不到前途，有樣學樣的幾乎都跑光了。

民國六十五年警大交通系第一次招收十二名電訊工程組的學生，其目的當然是培養警察現代化的通訊人才，按考、教、用合一的目的，他們畢業後只能遊走在警察電訊所，前途可見很窄，但因所學與外面大學通訊科系相近，十二位同學一到崗位，有的動腦筋報考外校的研究所，拿到學位便掛冠而去，有的找關係他調，幾年過後，剩下一位不計前途，仍然留下來兢兢業業的完成微波計畫、景平計畫…，讓全國的警用電話微波，不再使用二次世界大戰的手搖電話，長途電話不用再有線轉接、講電話不用再吼叫，不會因過度的吵雜、串音在猜測對方的話語，提升與中華電信一樣的品質，我們想要撥高雄市警察局刑大，只要在辦公室的警用電話，先撥高雄市的局碼「772」，再加上全國一致的刑大值日室電話號碼「2169」，電話從有線、到無線微波由店子湖、傳送到鳳鳴，再接有線的系統到高雄市警察局刑大，隨著IT的進步，更無縫接軌的讓警察的網路無遠弗屆。

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整個電訊所就只有他最瞭解一切軟硬體，但他只能幹永遠的副所長，早已跟通訊現實脫節的當年逃兵，都回來幹所長，完全不懂通訊的升官過客也來插一腳，所長的位階是縣市警察局長，最近發表的新所長亦是如此。如果所長不懂禮賢下士，這廿年來員工到底要聽專業的副所長？抑或是外行的所長？

中興以人才為本，目前這種考試制度、升官的路徑，往往人才難覓，選對的人安置在對的位置，大家都耳熟能詳，電訊所呢？

（作者任公職，著有《百官行述》）

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