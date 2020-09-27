自由廣場》「溫體豬細菌比馬桶多」之危言聳聽

◎ 陳文卿

剛出版的《天下雜誌》本期以豬為主題作了一個「迎戰美豬，台灣怎麼贏？」的專題報導。其中有一篇文章「你愛吃的溫體豬，細菌比馬桶還多？」標題令人觸目心驚，卻有點危言聳聽。

其中所謂細菌數量可能比馬桶多的原因是「長期暴露在常溫下，細菌會大量孳生」。任何的生鮮食物當然是低溫保存最佳，但冷凍豬肉在冷凍前也是經過一段常溫處理階段，如果有細菌孳生則同樣無法避免。而冷凍只是「保存」而非「殺菌」，故認為冷凍豬肉較無細菌，較符合衛生毫無科學根據。

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另外，該報導提出台灣豬美味的五大迷思，其中之一是要破除「台灣豬有洗澡不會臭」的誤解，其論述上有很大的謬誤。事實上台灣與歐美養豬的差異不是豬隻洗澡，而是豬舍型態不同，豬糞尿收集方式有很大的差異。

國內豬舍型態大部分是「實心地面」豬舍，豬糞直接落在地面上，靠人工定期以高壓水柱沖洗將糞尿沖到水溝。而歐美是採「高床條狀」豬舍，糞尿直接掉落到豬舍下方，再以刮糞機刮除。因此國內養豬場大量水洗的主要目的並非給豬洗澡，而是沖洗糞便時，順便沖刷豬隻罷了。如果以乾淨角度來看，國內的實心地面豬舍，豬隻經常在糞尿堆打滾，身上易沾到糞便。但歐美的高床豬舍，糞便排出後很快就掉落到約半公尺高的豬舍下方，豬隻接觸糞便的機會較少，因此反而是歐美豬隻較乾淨。

大量水洗的問題與豬隻是否乾淨、肉質是否較佳無關，但卻與是否可將環保做得好關係重大。國內養豬業的耗水量平均每頭豬每天約消耗20~30公升水，相較於養豬業最發達的丹麥僅約五公升左右，差距極大。大量耗水的結果是浪費水資源，且廢水產生量大，且濃度稀，這是現在推動養豬場沼氣發電的致命傷。廢水量太高則廢水處理設施的處理槽體積必須大，建造成本高；而濃度低則沼氣產生密度低，因此不易符合經濟效益。環保署前幾年曾推動「豬廁所」計畫，希望豬隻在定點排泄，易於沖洗糞便且降低水量而提高豬糞尿濃度，進而提升沼氣發電效益。可惜豬糞尿收集系統未能配合得上，而無法竟全功。

因應美豬進口的挑戰，國內養豬業者要努力的地方很多，改善飼養環境及環保措施是首要之務。台糖東海豐牧場之豬舍採水簾密閉式豬舍，高床刮糞收集糞便。豬舍通風且環境衛生良好，沼氣利用效率高，堪稱為典範，可是相對的投資成本也高，非一般養豬戶負擔得起。

國內大部分的傳統豬舍老舊，且養豬人口老化，可能無力也無意願改善。另一方面小養豬戶太多，也根本無經濟能力去改善。因此如何提升養豬產業之競爭力，可能要採取精兵政策。不要養那麼多豬，也無必要維持那麼多的養豬場，好好改善生產環境。雖然因此將使成本提高，使豬肉價格上漲而增加消費者負擔，但這是兼顧環保、食安必須付出的代價。

（作者為台灣資源再生協會常務理事）

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