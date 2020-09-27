自由廣場》宋小姐、洪下士完勝馬前總統

◎ 吳栢勳

澎湖海軍官兵，訂購八十八杯飲料，因任務出海臨時取消，其中有半數已完成，老闆娘宋小姐不認為是國軍刻意棄單，在社團發文力挺國軍。

因共軍擾台，馬英九前總統口沫橫飛，大發厥詞首戰即終戰、美軍援台機會不大不可能來、國軍一天就會投降、我們無法決定海峽中線、台灣千萬人頭落地…，已七十高齡哈佛博士做了眼瞼和眼袋手術，仍目茫視淺，不如飲料店市井小民老闆娘的智慧。

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雖是小本經營的冷飲店，商場如戰場，知道客戶購買意願非惡意棄單，老闆娘善用社群網路，原價五十元，特價三十元另闢商品銷售通路的蹊徑；冷飲店的飲料是冰冷的，卻激發出澎湖人力挺國軍的熱騰買氣，業績還成長二至三成。

反觀曾經身為三軍統帥的馬英九，在任時視察慰問部隊難以計數，對於軍中袍澤，枕戈待旦，夙夜不懈，保家衛國的忠貞熱血，比之任何百姓更近距離親炙。不戰而屈人之兵，上兵伐謀，在國家有難的特殊時期，卸任總統應思共同獻策謀略挫敗對方的戰略意圖或戰爭行為，非先屈己之兵，潑灑悲觀失敗冷語，澆熄國軍官兵和全民士氣，晚節言行更印證這個人是笨蛋的負評。

（作者為電信退休族，高雄市民）

◎ 鄧鴻源

總統蔡英文日前到高雄岡山空軍第三後勤指揮部，其中有一名迦納裔空軍下士洪澤，向蔡總統解說維護作業以及從軍理念，蔡總統頻頻比讚鼓勵。

這位下士洪澤，國台語都流利，從小在台灣長大，在家人鼓勵下從軍，他說，「我是正港的台灣囝仔，我和大家一樣都在這裡保護台灣。」

兩個月前，洪澤也曾登上莒光園地，以全程台語為漢光36演習激勵士氣，今年才二十一歲的他，希望有朝一日成為飛行員，守護家鄉台灣。

反觀前總統馬英九，最近常假「和平」之名，幾乎天天對台灣人發聲恫嚇：不是「首戰即終戰」，就是欺騙人民美軍的航空母艦老舊，所以不會來救台灣，大大傷害台灣的民心與士氣。近日他更警告小英，如不遵守他的九二共識，將可能導致「千萬人頭落地」。

想問馬英九：你是不是中共的傳聲筒？你不僅辜負兩蔣對你的期待，更辜負台灣對你的供養。與空軍下士洪澤相比，品格真是落差太大了！

（作者為真理大學教授）

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