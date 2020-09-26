自由廣場》防偽QR code 解決口罩之亂

◎ 黃煜翔

近日有不肖廠商以中國製口罩混充為ＭＩＴ，引起全民關注。根據筆者研究資訊安全與產品防偽多年經驗，目前開始實施的雙鋼印等傳統防偽措施僅能治標，建議政府考慮採用治本的現代密碼學QR code防偽技術。

傳統防偽技術是利用鋼印、凹版印刷、浮水印或是雷射貼紙等方法來達到防偽效果。然而，隨著偽造技術的精進，傳統防偽越來越容易破解；至於較難仿冒的雷射標籤，一般民眾若無特別學習辨識技巧，也難辨真假。傳統防偽技術最大的缺陷，是預設了仿冒者無法做出類似的防偽標籤，或是暗藏偽造者不知道的防偽細節。然而，這些傳統防偽技術完全違反現代密碼學的柯克霍夫原則，一旦偽造者逆向工程後，掌握防偽標籤的製作方法與隱藏細節，便可成功偽造一舉攻陷。以即將淘汰的傳統身分證為例，雖有高達二十一項的傳統防偽措施，卻在二○一六年遭歹徒變造，將民眾銀行帳戶提領一空。

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拜現代密碼學科技之賜，密碼學家發展了一套安全、成熟且實務完備的防偽體系。例如，新式數位身分證利用非對稱加密技術標準，使偽造身分證幾乎不可能。而類似的技術也可應用在口罩上，即每盒口罩只需加上一張獨一無二的防偽密碼QR code貼紙，民眾購買開封後，只要使用手機輕鬆一掃，便可確認此口罩之真偽，且於每次的掃描都有雲端紀錄，因此民眾也可輕鬆辨別產品是否已開封。再者，政府亦可利用此技術加強管控口罩生產與流向。傳統的防偽技術即便有部分防偽效果，卻無法對產品從生產到供應鏈進行完整的追溯，而使不肖廠商有混充之機會。

一旦每一盒口罩皆有獨一無二的防偽QR code，配合政府管控QR code密鑰與原料進口，便能確切掌握ＭＩＴ口罩的生產與販售數量，甚至流通路線。一旦有偽品或是不肖廠商試圖混充ＭＩＴ，便能透過數位蹤跡察覺。事實上，此技術已廣泛使用在歐美廠商，有許多成功經驗，包含蔡司鏡片、耳機、化妝品與酒類，且成本低廉，管理方便。

利用ＭＩＴ鋼印與進口管制，雖是目前最快速緊急的應變措施，但長遠之計，若能輔以現代密碼學防偽技術，可達到事半功倍、一勞永逸之效，重建國人對ＭＩＴ標示之信心。

（作者為杏雅各生醫科技量子安全實驗室創辦人）

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