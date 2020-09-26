自由廣場》請恢復食品GMP 搶救食品生技業的國際市場

◎ 廖仁慈

二○一五年馬政府時期，經濟部工業局明令廢止台灣食品GMP，造成台灣食品走不進國際市場的危機，五年之後的今天，更擴大發酵，衛福部食藥署恐怕得趕快止血，否則會大大傷害台灣食品產業與執政信譽，何況這更關乎台灣整體國家利益。

二○一五年九月二十三日，馬政府因大統食油醜聞、門神危機，把涉案出事魏家擔任理事長的GMP發展協會廢止，改以民間「無強制力也尚無國際公信力」的TQF來取代。台灣食品廠商為了與國際接軌，只好做ISO/HACCP的認證，但偏偏全球仍舊以國際公認的GMP為標竿。衛福部食藥署雖有為廠商、商品核發自由銷售證明（FSC）的機制，但這證明書上登載的內容（相較於他國）過度簡約、網路登錄制式格式過度僵化（例如美國的FSC都能詳記生產已符合要求的各項檢測規範與生產出處，台灣FSC卻做不到），讓台灣廠商被國外食安管理官方要求還要附帶提出許多的驗證文件來佐證這份FSC的效力，尤其難的是被要求提出台灣已拿不出來的GMP證書，真是讓規規矩矩、守法的台灣食品廠商寸步難行。

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長期以來，台灣的食品藥物管理是出名的嚴苛，因此東協諸國對於台灣生產品質的態度是，只要有台灣GMP認證的食品，就很容易取得進口許可，有台灣GMP認證工廠生產的保健食品都會核許藥證，一般藥證期限是五年，也就是說二○一五年取得的許可證或藥證，二○二○年就全部面臨沒有GMP來延長效期／換證的困境，五年來，台灣新產品在東協取得許可認證更是難上加難。前陣子印尼代表處成功地與印尼官方協商，通融台灣化妝品以工廠的ISO/HACCP取得換證。但畢竟這是「單項通融」，不知台灣各駐處能否都速與東協諸國針對食品、保健食品、化妝品全面協商、取得「ISO/HACCP認證通融」，讓吳秀梅署長前陣子曾經「有想恢復GMP的訊息」這件事成真？唯恐曠日廢時，業者忐忑不安。

至於因此自二○一五年起，台灣大小藥廠，需全面升級成PICS/GMP所增加的龐大資金成本壓力非常大，會有七成以上無力轉型、關廠的危機，非簡單言語可形容，在此不多贅述。期待台灣衛福部食藥署能速擬對策，救救台灣食品生技產業的國際商機。

（作者為生物科技業者，台北市民）

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