自由廣場》川普「十月驚奇」與台灣

◎ 雷顯威

聯合國七十五屆大會本週登場，兩大強權領導人，美國總統川普、中國國家主席習近平，如外界預期，先後利用這個世界舞台針鋒相對、劍指對方。隨著美國總統大選倒數計時之際，全球莫不注目川普將以何方式呈現「十月驚奇」，以逆轉落後選情，贏得勝選連任。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就示警，「我們正朝非常危險的方向前進，我們必須採取一切行動避免新冷戰」。美國華盛頓郵報更指出，「對於中共來說，這次美國大選幾乎像是生存威脅」。美中爭霸交惡，成為美國今年總統大選最大變數。

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因此隨著投票日逼近，對目前選情落後的川普而言，面對全美約近七成民意對中國抱持負面形象，國會朝野議員對中共侵犯人權深惡痛絕之際，川普為扭轉民主黨質疑他抗疫不力，造成美國民眾大量死亡的政治責任，選擇高舉「反共」大旗，將懲罰制裁中共視為勝選的提款機，自可預期。

尤其選戰進入十月最後衝刺決戰關鍵時刻，對川普來說，持續從「抗中」出招，是翻轉選情最有效、也是最直接方式。在這樣主軸下，中共在南海、台海、東海，乃至中印邊界持續挑釁，破壞區域和平穩定，成為川普可以出招的選項。這也是何以中共也在上述地區，相對頻頻軍演應對的緣由。

其次，川普另一個打擊中共最快的途徑，就是強化支持自由民主的中華民國台灣。在美國國務院次卿訪台，美國駐聯合國大使公開與我駐美紐約處長會面之後，美台關係在「十月驚奇」是否有新的突破？包括新的指標性軍售，或對台有新的政經互動關係提升，外界也都拭目以待。

中共面對川普可能出招的「十月驚奇」，如同北京大學國際關係專家賈慶國所說，「隨著川普連任的挑戰，我們擔心他會試圖挑起與中國的危機」，適度表達了中方憂慮。在這種情況下，習近平在聯合國，指控美國對中「霸權、霸凌、霸道」，甚而要求聯合國「主持公道」，也就不讓人意外了！

（作者為資深媒體人，中正大學戰略暨國際事務所碩士）

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