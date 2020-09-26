自由廣場》美國軍火還是中國市場？

◎ 王文勝

曾經問過我的家教學生，「如果你身上有一億美元，你會去中國賺人民幣，開闢兩岸事業，還是跟美國買武器？」這位學生告訴我：「當然是跟美國買武器。因為不是每一個人都可以嘗到中國市場的利益，但是購買美國軍火可以保護整個台灣。」請問：現在台灣哪一位檯面上的政治人物，敢公開說：「台灣寧可向美國軍購，保護人民，也不要賺中國十三億人的市場」？

國際現實是，美國至今依舊是全球的警察、維護所有海上航道安全的軍事強權，和美國共同維護台海、南海和印太海域的安全，是台灣身為「不沉航空母艦」必須做的價值選擇。

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英國脫歐黨黨魁奈傑爾．法拉吉，在英國脫歐公投過關後，曾經在一次英美兩國政要的私人派對上表示「美國從過去到現在都是全球領袖，以後這樣的全球局勢也應該持續下去。」請問：又有多少台灣政治人物敢說「台灣不管如何都應該買更多的美國軍武，而不是去在意中國市場有多廣大」？

過去三十年，台灣媒體很少告訴我們美國領導全世界既有的民主和自由價值觀，而是不停告訴我們中國崛起、中國多有競爭力、市場有多大、甚至中國的學生有多認真多優秀…；但事實上，中國市場再大，能真正賺到錢的也只是少數企業家，而向美國軍購，則可以保護全台灣人、全中華民國國民的安全。

何況，美國現在賣給我們的，已經從防衛型武器擴展到攻擊型武器，從海馬斯遠程多管火箭、可掛載飛彈的海上衛士無人機、防潛艇的水雷和陸基魚叉反艦飛彈等等。

台灣面臨的現實，就是我們有個虎視眈眈、耀武揚威的敵國，因此我們需要有許多可以直接摧毀敵國重要軍事設施，甚至對敵國首都進行摧毀性打擊的飛彈，防衛上我們就是需要可以讓共軍葬身海底的反艦飛彈和水雷。這些武器，過去我們都希望買，現在我們終於可以買到了！你是要一款可以遠程殲敵的海馬斯多管火箭，還是虛幻的到中國就業「發大財」？

前幾天，菲律賓總統杜特蒂在聯合國大會上演講表示，菲律賓不會對南海問題和主權有所退讓，並表示菲律賓也必須在兩者之間選擇一個。現在中國經濟大衰退、經濟神話破滅，包含菲律賓、越南在內的東協國家逐漸崛起，在美國已經透過軍事力量介入南海和湄公河流域爭端時，杜特蒂都已知道要遠中親美！倘若菲律賓如此，台灣還繼續要堅持對中國「和平」相處、不放棄中國廣大市場的「政治正確」嗎？

（作者為退役少校政戰官，印度金德爾大學博士生）

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