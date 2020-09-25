社論》打造良善堅韌的國家形象

美國「時代雜誌（TIME）」公布年度百大影響力人物，習近平再度「連莊」入榜。但對習的個人介紹是這樣說的：習近平的專制作為，堪稱世界上最極端。（美聯社）

聯合國本週召開第七十五屆大會，美國總統川普在演說時再度痛批中國擴散武漢肺炎，並要求聯合國追究中國責任。法國總統馬克宏也首度就新疆維吾爾人遭迫害表達關切，呼籲由聯合國主導並派團前往調查。在習近平獨裁當權下，中國的國家形象一落千丈，民族復興成了國際威脅，在這聯大的全球平台，習繼續用鉅額金援來滲透影響，也只會招致更多國家的疑慮。

美國「時代雜誌（TIME）」公布年度百大影響力人物，習近平再度「連莊」入榜。但對習的個人介紹是這樣說的：習近平的專制作為，堪稱世界上最極端。從監禁維吾爾人，打壓香港的反中示威，實施強力的社會監控技術，以及毛澤東式的個人崇拜，利用龐大外交和經濟力量擴展到全世界等；而正如蘇聯驟然垮台暴露出先前未見的裂痕，隨著中國勞動力萎縮和高齡化，建立在債務之上的一帶一路計畫成本，以及疫情加重經濟放緩對國內造成的負面衝擊，習的「成功」不會是他的最後一幕。

請繼續往下閱讀...

這般影響力，說穿了，就是把現在的中國看成是冷戰時期的蘇聯，已對自由世界造成嚴重危害。但也暗喻將盛極而衰的崩潰可能。眼前美中對峙的升高，習近平批美國是沒有出路的單邊主義，並稱自己是採多邊主義。然而，隨著民主國家先後對北京採取趨於共識的反制立場，說明中國的多邊乃為假象。美國國務卿龐皮歐七月在「尼克森總統圖書館」的重磅演說，直指若自由世界不改變「共產中國」，它必將改變我們。美國現在並進一步區分中共與中國人民，沒有真正盟友的習近平，更像是位「孤家寡人」。

相較於習近平的極權中國，一水相隔的台灣，卻是鮮明的差異對照。同樣被美國「時代雜誌」列為百大影響力人物的蔡英文總統，由美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）執筆介紹，指蔡英文領導的台灣，是以自由做為指引方向，從這次疫情的處置就可看出，台灣已證明不需要像是中國的嚴厲政策也能控制疫情。另外，面對中國這個全球最大的共產政權，以及利誘邦交國與台灣斷交，蔡英文「不怯懦退縮」，仍挺身對抗中國的區域強權野心。

多次嚴詞批評中國違反人權的克魯茲，七月間才被北京當局宣稱是「制裁」對象之一。克魯茲關注台海情勢，對蔡英文的說明，正點出今年以來發生在台海之間的兩大課題。首先，來自中國的武漢肺炎雖擴散至全球，但鄰近的台灣因提早預防、超前部署，到現在的防疫成績堪稱全球最佳，相較於美歐等民主國家疫情一波接著一波，台灣證明了民主體制依舊能有效防疫，治理模式也不時為國際所肯定。

另方面，北京在今年升高對台灣的軍事威嚇，軍機、軍艦不僅高頻次擾台，近期共機數度踰越海峽中線，挑釁十足。蔡政府未因此屈服於一中的矮化主張，除與美國等價值理念相近國家擴大合作，強化民主同盟關係外，對內則加速提升國防與振興經濟，沒有實力，就無抗拒的力量。位處民主前線的台灣，猶能穩健應處，在全世界抗疫之際，發揮援助對外捐輸醫療物資，印證民主體制的堅韌與延展力量。

國際局勢今年快速改變，台灣位處變動的中心。中國輸出病毒、擴張軍事，台灣皆首當其衝，卻能力阻侵害，就像是艘不沉的民主航艦，打造出良善堅韌的國家形象，也更進一步向全世界彰顯台灣與中國的不同，以及北京妄稱台灣是所謂不可分割領土的荒謬性。這如同辯證關聯，中國愈加邪惡瘋狂，更說明了台灣做為獨立國家的戰略價值。

民主台灣與專制中國就像雲泥兩端，與其一味要「求同」，拿著諸如九二共識來自欺欺人，還迎來中國的滲透破壞，台灣更應「求異」，繼續深化並鞏固民主體制，向國際社會凸顯與中國的不同發展路徑。這樣在面對北京向全球張牙舞爪，台灣的角色也將不會是一枚棋子，而是反過頭來向全世界表明，當蕞爾島國都能力抗逆風、捍衛民主價值時，美國等民主大國豈能坐視威脅進逼。這或許也是「時代雜誌」將蔡英文與習近平同列百大影響力人物，卻又高低評價有別的重要意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法