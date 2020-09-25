自由廣場》青年談海峽論壇

◎ 潘寬

即便海峽論壇早已被定性為「統戰論壇」，且中國媒體人也說溜嘴，把去參加者視為「求和」，在這種糟蹋人的狀況下，國民黨都取消派團了，親民黨、新黨等卻還乖乖地跑去搖尾乞憐，這是什麼心態？沒想到代表親民黨的黎建南竟然還大言不慚表示，中國的軍機繞台是「機飛狗跳，軍機飛，美國走狗跳。」

宋楚瑜從國民黨離家出走，另創親民黨，初期還有聲有色，立委和地方選舉皆有不錯的成績；其主打的「親民」價值，也曾受選民肯定。但如今，出席統戰論壇加上替敵人發言的嘴臉，根本就變成「親中黨」了！

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中國的軍機威脅著台灣兩千三百七十八萬人；從鎮壓西藏、新疆集中營、香港年輕抗爭者變成浮屍，到最近內蒙古爆發的反漢化示威，罄竹難書的惡行黎建南會不知道？這蠻橫無理的流氓國家，竟然能讓親民黨、新黨等如此逢迎，這種諂媚的嘴臉實在讓人不齒。

對於美日官員訪台時的中國軍機挑釁，他竟狂言，「中國的內政你外面不能來干涉，這是國家尊嚴的問題，所以他一定要給你亮劍！」試問，若今天台灣與中國同屬一國，怎還會有這個統戰論壇，怎麼還會有你們這些跳梁小丑表演的舞台？

呼籲台灣人共同唾棄這種賣友求榮的政客！

（作者為太陽花學運參與者，新北市民）

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