自由廣場》老晴光談美軍駐台

◎ 曾傑克

日前，美現役軍官投書陸軍期刊，籲美軍駐台，ＡＩＴ（美國在台協會）處長酈英傑也說：過去、現在、未來，美軍都會和台灣國軍在一起，為台灣自衛而戰。剛去台灣訪問的美國副國務卿柯拉克，也表示美國會為保衛自由民主最前線的台灣而站在一起，而美國現在對中共的戰略是：「保衛台灣，就是保衛美國」。

有人認為「美軍駐台」會產生很多社會問題，從而反對。但是從現在美軍駐在韓國、日本本土、日本琉球以及波蘭、德國等，都幾乎沒有發生類似的社會問題，特別是在琉球，反對美駐軍的日本人大都跟中共有曖昧關係的。美軍駐台，反而是台灣社會繁榮的幫助力量。

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我小時候在台北市中山區晴光市場附近出生長大，到處都是美軍，只要是有美軍的地方都是乾乾淨淨的，現在台灣人講英語都很流利，溝通相處肯定沒有問題。況且現在台灣是世界有名武漢病毒的無毒區，美軍來台非常安全，不成問題。

再說，中共對台政策是「留島不留人」，甚至揚言用生化武器、核子武器來武統台灣，也在所不惜。任何削弱「保衛台灣軍力、實力」的說法，都是中共喜歡的，也是中共大外宣的原則之一。況且，中共已在台灣部署大量第五縱隊，滲透社會各個層面，威脅我們的國家安全。相較於美國合法的駐軍台灣、保衛台灣，保護台灣人的生命財產安全，台灣人，你們喜歡誰來？

我想也有人因為軍費分攤的問題而反對駐軍，台灣已經花了大量經費，向美國買了很多先進武器，包括六十六架F-16V（現為第四．五代戰機F-21，有美國最先進戰機F-22和F-35的ＤＮＡ），而且美國現在對中共的戰略是「保衛台灣，就是保衛美國」，或許美國要台灣不花一毛錢，只要竭誠歡迎美軍駐台即可。

再來看看全世界。現在有美軍駐紮的地方，有誰會開啟戰端？「美軍駐台」肯定不會發生「台海戰爭」。

天佑台灣！天佑美國！

（作者為留美退休的航太工程師）

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