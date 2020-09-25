自由廣場》中國搶進柬埔寨 違反國際法

◎ 雲程

二○一九年中國與柬埔寨王國簽訂密約，取得雲壤海軍基地部分區域及建設七星海國際機場等九十九年租借權。

此地為東南亞中心部，它將是解放軍第二個海外基地。擁有前述基地使用權後，解放軍將能派駐軍事人員、儲存武器，並停泊機艦—單獨作業可控制暹羅灣；與南沙造島基地聯合運作，可威脅廣域鄰國；還可監控未來的「克拉運河」東端出口，實質架空麻六甲海峽航運與新加坡樟宜海軍基地的樞紐運作。

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此事是柬埔寨首相洪森放任三軍總參謀長貢金上將，以軍方濫權徵收當地人民財產轉予中國的「貪腐傑作」。美國除在二○一九年以貪腐為由制裁其妻與兩名子女外，近日美國務卿龐皮歐還警告雲壤「可被用來存放軍用物資」，並援引二○一七年總統行政命令（EO13818）制裁相關中國企業。

但美國援引國內法進行制裁，是中國所說「公然的霸權行為」嗎？

柬埔寨多年戰亂死傷眾多。國際社會在一九八九年和一九九一年兩度召開巴黎和會進行政治解決。一九九一年十月二十三日，除內戰各方簽署《柬埔寨復興與重建宣言》外，柬埔寨政府還與十八國簽署《有關柬埔寨主權、獨立、領土完整與不受侵犯、中立與國家統一之協議》、《柬埔寨問題之巴黎和會最後議定書》與《關於全面解決柬埔寨衝突的協定》，對國際宣示諸多義務，換取各國承諾其主權、獨立、領土完整和不可侵犯性。

《協議》更授權建立「聯合國柬埔寨過渡時期權力機構」（UNTAC），讓聯合國首度以「國家身分」接管一國政府權力與進行政治重建。柬埔寨在《協定》中鄭重承諾：「維護、保持和捍衛其主權、獨立、領土完整和不可侵犯性、中立性和國家團結；柬埔寨的永久中立，在自由公正選舉後，柬埔寨宣布並載入憲法中」（1.1）；並「不與其他國家簽訂任何不符合其中立性的軍事聯盟或其他軍事協定，以使其能夠行使其固有的自衛權和維護法律和秩序」（1.2b）；「除為聯合國授權全面政治解決的實施外，禁止柬埔寨以任何形式在柬埔寨引進或進駐外國部隊，包括軍事人員，並防止在柬埔寨建立或維持外國軍事基地、陣地或設施」（1.2h）。一九九三年生效的《柬埔寨王國憲法》也以第一、第五十五、第五十七、第七十一等條重申前述條約義務。

中國違反他國憲法、和約、聯合國決議與誓約長驅直入柬埔寨，證實：不遵守承諾、破壞和平是其藏不住的本性。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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