自由廣場》管教是一門科學

◎ 莊凱全

教育部規定下課時間不宜實施管教措施，造成家長和老師的反彈，認為剝奪了老師的「管教權」，整個事件看起來是彼此誤解了。事實上，美國兒科學會在長期研究下，早在七八年前就知道，「下課時間」對一個小孩子的認知、社會和情緒發展非常重要，老師用管教或是加強學業理由來剝奪或取代，都得不到正面效果。

小學生在上課時需要高度專注，因此適當時候給予他必要的休息，非常重要。因此「下課時間」是絕對有需要的。為了能夠讓孩子達到適當的發展，此時，一個安全且有良好監督的下課時間，才能真正讓孩子的各項發展獲得好處，如果老師利用其他理由剝奪學生的下課權利，就一定要思考這是否真的是好選擇。

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如果老師和家長認為這樣真的剝奪了老師的管教權，必須先釐清管教是「處罰」還是「教導」？我在兒科門診一直強調孩子的全人發展，常常在門診聽到父母談到學校老師的管教，尤其是學生沒有完成作業或者是有一些行為不恰當，就被老師限制不能下課，甚至把沒有完成的作業在下課時間完成，如此做法主要是因以前的老師不懂得科學的管教方式，加上大人們以前就是被這樣子的方式所管教，造成現在仍依循以前他接受的方式來管教學生。殊不知「管教」已成為一門科學，不適當的管教容易造成孩子長期的發展障礙和低自尊，因此千萬不要忽略「愛之，適足以害之」。

學生在學校裡出現不適當的行為或沒有完成該有的任務，老師必須先排除是否因身體的疾病，接著分析是否為老師的教學，以及與學生的互動出現問題，或大人本身的情緒控管問題，而家長也必須要知道自己孩子不當行為的發生過程和原因，如此才能達到真正的「管教」，以減少不當行為再次出現。筆者期待，教育人員有神經科學的素養，並使用有實證效果的方式對待孩子，而教育部也不要再用國際兒童公約為藉口。

（作者是醫師）

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