自由廣場》習近平愛說笑

◎ 張國財

兩天前，在聯合國成立七十五週年的視訊大會上，中共國家主席習近平在演講中侃侃而談「我們永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍，無意跟任何國家打冷戰熱戰，堅持以對話彌合分歧，以談判化解爭端」，「國家競爭要守住道德底線和國際規範」，「任何國家都不能從別國的困難中謀取利益」，「不會關起門來封閉運行」。

聽習大帝這一席臉不紅、氣不喘的連篇謊話，直讓人寒毛倒豎、冷汗直流。

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首先，中國無視海牙國際法庭裁決中國「九段線」在國際法之下沒有效力、沒有法律根據的南海仲裁案，硬是在南海諸礁岩填土造地，習大帝的「要守住道德底線和國際規範」，跟蕩婦要守住貞操、流氓要護衛弱小的承諾殊無二致。中國將南海礁岩的大興土木美其名為「用於民事用途，使中國更好地履行在海上搜救、防災減災等方面承擔的國際責任和義務」，「基礎設施包括燈塔、海上搜救設施、氣象觀測站以及醫療和急救機構等」，現在，軍人、戰鬥機、轟炸機、地對空導彈、巡航導彈都進駐了，真是好一個海上搜救、防災減災的民事用途？好一個「不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍」？

前一陣子，中印邊境大打出手的第一回合，雙方對話工具是石頭和拳頭，目前雙方正加緊調兵遣將中；中國霸凌台灣、否認海峽中線的存在，挑釁日本釣魚台，對話工具是軍機和艦艇。習大帝「無意跟任何國家打冷戰熱戰，堅持以對話彌合分歧，以談判化解爭端」的鬼話，台灣、日本、印度等國可是點滴在心頭！

誤入中國一帶一路泥淖的債務陷阱而無法自拔的斯里蘭卡，被迫將深水大港漢班托塔租借中國九十九年，習大帝還大言不慚「任何國家都不能從別國的困難中謀取利益？」至於中國「不會關起門來封閉運行」，更是國際級笑話！飽受國際社會譴責的新疆維吾爾族「再教育營」，香港的「國安法」，中國還不是照樣「關起門來封閉運行」？

聽習大帝的聯合國視訊演講，更證實：說的話不用來騙人，還叫共產黨嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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