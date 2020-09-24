自由廣場》天時地利人和 中國自我感覺良好

◎ 于則章

中國人很喜歡用戰爭唬人，更喜歡賣弄他們的文化，像談到戰爭中國人動不動就引經據典拿文言文故弄玄虛說︰「天時不如地利，地利不如人和。」「天時、地利、人和，三者不得，雖勝有殃。」講得好像多麼了不起，其實，這不過是再平常不過的常識罷了。

這兩天，中國軍方又拍了一支《假如戰爭今天爆發》的宣傳片，宣稱：「每一天都全副披掛，每一刻都整裝待發，用生命向使命承諾，假如戰爭爆發，這就是我的回答」，一副隨時可以開往前線並輕易獲勝模樣。但中國是否真的擁有「天時、地利、人和」三個必要條件？卻令人非常懷疑！

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從「天時」來看，中國今年天災人禍不斷，除了容易造成群聚感染的武漢肺炎外，中國還有一堆雜七雜八的傳染病接續在各地爆發，一旦集結軍隊，只要一個不小心就會在軍隊內爆發群聚性感染，加上洪災不斷，從時機點來看中國此時要調兵遣將準備發動對外戰爭，困難度與所要付出的成本絕對大於過往，而且台灣與美、日等國早就準備與中國一戰，中國顯然不擁有「天時」。

從「地利」來看，中國發動戰爭的藉口不外乎是針對台灣、日本尖閣群島主權歸屬，以及南海各島礁的主權歸屬，這些地方因為都接近中國，所以中國看似佔有「地利」，但事實上，姑且不談台灣在台海戰爭中是居於防守方，才是真正具有以逸待勞的「地利」優勢；以美軍而論，從二戰結束後就一直持續經營亞洲地區的防務，在日本、新加坡、菲律賓、泰國等國家都有駐軍、基地或停靠補給站，早就已經做好前沿部署了，美軍並不是等到戰爭爆發了才手忙腳亂的臨時召集軍隊進入印、太地區。相對來看，中國無論是從北極繞過俄羅斯經過日、韓的北方海上交通線，還是從歐洲、非洲與中東行經印度洋、東南亞的南方海上交通線，都被美國的駐軍與盟國給掐住，戰時很容易就遭到封鎖而面臨資源枯竭、無以為戰的絕境，中國並不擁有「地利」。

至於「人和」就更不用談了，即使沒有武漢肺炎，中國過去幾十年來在國際上囂張跋扈的態度，早就讓各國非常不爽，如今一場武漢肺炎更讓中國成為全球公敵，而中國對少數民族與宗教的迫害，也使得王毅到歐洲訪問企圖拉攏歐洲主要國家時，都被重視人權的歐洲國家洗臉，同時中國更因為對藏人、維吾爾人以及蒙古人等少數民族不斷打壓而引發反抗，再加上包括蔡霞、任志強等「紅二代」近來紛紛因為公開批評習近平而遭到整肅，暴露出中共本身也是矛盾重重，所以中國無論對內或對外都缺乏「人和」。

一個既沒「天時」也沒「地利」更缺「人和」的中國，究竟是哪來的自信，認為自己可以贏得戰爭？

（作者是公務員）

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