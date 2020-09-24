自由廣場》（金恒煒專欄）中國、中國人民與中共的距離

把中國共產黨與中國切割開來看待，是許多反共人士的普遍論點，重要意義就是「反共」但不「反中」；論者其實就是把「中國」抽象化，或者，避開中國合法性存在的事實，躲進自己營造的中國意象中。這是大課題，區區短文不能細說。

現在，美國國務卿龐皮歐又做出另一個視野的解構，就是把中國共產黨與中國人民打成兩橛，「美國不能一味對中國強硬，必須與中國人民接觸，並給予他們力量，…，他們與中國共產黨截然不同。」龐皮歐把中國人民拉入圍堵中共的統一戰線之內，很可能出於國務院中國政策領頭人余茂春的建議；余氏出身中國，不免摻雜個人的中國情懷；但他的族人不旋踵即把他踢出族譜。

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美國的中國政策，龐皮歐承認錯了二十五年。當年美國要把中國拉入自由國家陣線，援用自由主義的觀點，只要中產階級夠大，中國非民主化不可。弔詭的是，美國全力輸血中國的結果，培養出的大小資本家或所謂中產階級全部姓黨，如意算盤錯了，一步錯滿盤輸，最後養虎貽患。那麼川普政府的「兩分法」能奏效嗎？

有趣的是，哈佛大學七月初發佈了「中國民意長期調查」，從二○○三到二○一六年進行六次民調，受訪對象超過三．一萬人，中國人民對中共政府的滿意度不斷創新高，二○一六年甚至創下九十三．一％新高。哈佛的調查報告，受到很大質疑，甚至有人懷疑背後有中國因素，流亡美國的「紅二代」自由派學者蔡霞明白表示哈佛民調有詭。

中國人民支持中國政府，也有理論根據：有怎樣的土壤就有怎樣的樹。誠如胡適所說，中國共產黨不是從洞窟裡突然蹦出來的。《紐約時報》報導習近平強硬路線背後有一批威權主義的策畫人。習上台後，開始猛批普世人權、三權分立和其他自由主義。毛時代「超英趕美」重新取得標竿位置，最入木三分的警語就是：「對不起，現在的目標不是西化，是中華民族的偉大復興。」再看一例。去年德國紀錄片「一名德國人的一生」，當過納粹宣傳部長戈培爾秘書的B. Pomsel，超過百歲，毫不避諱的表示：「我不覺得自己有罪惡感……要是背負罪名的話，全德國人都有份。」要把納粹與德國人分開很難，把中共與中國人民一刀切，同樣不易。

美國著名史學家卡爾．貝克（Carl Becker）說：「民主政治實為一種社會奢侈品」，端賴物質與智力雙條件才能成功。中國精神文明嚴重不足，證據隨手都是，物質條件嚴重缺乏—中國總理李克強透露，六億人月均收入僅一千人民幣。中國一味強調：自由民主正在衰落，中國崛起，要創造新時代云云。

國民黨說：「不會逢中或逢美必反」；既接受「九二共識」又不反中，國民黨的「價值」、江啟臣的「價值」與中共的距離是零。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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