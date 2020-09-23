自由廣場》藥師Can Help—台灣模式背後的大功臣

◎ 邱建強

今年新冠肺炎疫情肆虐，為各國公共衛生體系帶來極大考驗。儘管疫情仍未遠去，但台灣防疫成果已有目共睹，力抗疫情的最大功臣，正是全台努力不懈的三十二萬位醫事人員，沒有其犧牲奉獻，就沒有成功的「台灣模式」。

「社區藥局」在此次疫情中，證明其在公衛體系中的無可替代，惟成功經驗不該是沾沾自喜的藉口，更應反思現有不足，繼續進步。面對突發性重大傳染病時，社區藥局舉足輕重，其他常態性醫療需求當然也能挺身而出。呼籲衛政機關，應藉此機會重視藥師在公衛醫療中的重要性。具體來說，目前推廣醫療分級與家醫制度，就是希望小病不去大醫院，期能建立社區醫療體系，避免醫療資源的浪費。但社區醫療不該僅止於社區診所，社區藥局也能扮演重要角色。

請繼續往下閱讀...

舉例來說，日常許多「小小症狀」都能靠藥師提供諮詢，協助民眾選擇合適成藥或指示藥緩解症狀，靜養後即能康復。藥師與社區藥局在前端幫助越多民眾，診所、地區醫院、醫療中心的負擔也就越小，本該被視為醫療分級策略中的重要一環，也能補足家醫制度的人力及經費缺口。

又如近年政府積極面對的長照困境，藥師也能有積極貢獻。像是提供送藥到府服務，減少患者領藥負擔，同時協助找出最適合的藥種劑型，也可以進入社區提供藥品衛教服務。在醫療資源較不足的照護機構中，藥師也能提供藥療照護服務。目前藥師全聯會與各藥師公會也積極提出相關計畫，希望能夠結合社區診所、藥局與長照站，三位一體完整投入，建構出長照的「台灣模式」，讓少子和高齡化的問題迎刃而解。

未來，實務上如何讓藥師發揮更多正面的社會影響力，諸如增加藥事專業協助各類醫事人員之機會、改善目前藥品使用與新藥引進制度、解決藥事服務費長期低落等問題，或是跟上國際潮流，明確讓醫療人權概念完整入憲入法，往後都還需要主政者、醫事先進與全民的關注與鞭策，而藥師們也始終努力不懈。

（作者是藥師公會全聯會副秘書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法