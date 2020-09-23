自由廣場》後疫情時代—台灣發展策略

◎ 林正二

美國國務次卿柯拉克此次訪台，蔡政府已就５Ｇ乾淨網路、產業供應鏈重組、印太戰略、新南向政策、新能源、投資審查等，跟美方充分交換意見，為後疫情全球化結構改變，建構美台經濟戰略聯盟的厚實基礎。

過去三十多年，在全球化潮流中，中國的吸金效應，導致台灣產業空洞化與人才外流，除了造成產業結構轉型困難外，亦因中下階層無全球化移動能力，以及高等教育問題，年輕人無法配合全球化來臨，提升專業知能，導致貧富與世代差距越來越嚴重。

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然而，去年美中貿易戰與今年的武漢肺炎重創中國經濟及國際形象，其全球供應鏈已斷裂，台商與外商陸續撤離中國，回到本國與其他國家投資設廠。

在後疫情時代全球政經結構改變的時候，正是台灣重整經濟結構，不再仰賴兩岸經貿，致力產業轉型，推動資通、５Ｇ數位及生物醫藥科技與綠能等產業好時機。鑒此，台灣應提升大學與技職教育品質，加強建構產官學合作平台，除了半導體產業，亦能像瑞士、芬蘭等國，發展不受全球化因素制約，能自主並擴展外銷、有制高點的策略產業，並可連結美日歐等經濟體，成為全球新經濟產業鏈核心國家。

同時，政府應善用台灣已成全球防疫典範、旅遊最安全國家的有利形勢，為後疫情時代的來臨，積極打造台灣為全球休閒旅遊的世界島。

建議交通部針對國際觀光客的休閒旅遊特性，運用台灣特有的醫療保健、泡湯美食、農場花圃、民俗節慶、生態保育與好山好水等觀光資源，打造結合觀光休閒與文化節慶的套裝旅遊行程；協調地方政府加強改善各項旅遊設施與旅遊景點環境；擴增全球駐外觀光單位，擴展歐美等國際市場，藉由觀光促進國內經濟，除能改善旅遊餐飲運輸業、商店攤販與農漁民的經濟狀況外，亦可讓世界「看見」台灣。

此外，在後疫情國際反中情勢高漲的時代，台灣藉由經濟自主力量的提升，以及台灣命運共同體的建構，在外交擴展上，將更有能力擺脫九二「一中」共識的箝制，往突破國際社會「一中政策」方向邁進。

小英外交團隊應把握利我時機，加強「台灣旅行法」、「台北法案」等友台法案的運用，全方位提升台美經貿、高科技、醫療生技、國防與文化的交流合作及雙方高層的來往，爭取小英總統赴華府國會演講，甚至會見美總統，為未來的台美復交奠定厚實基礎。

（作者是退休駐美外交人員）

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