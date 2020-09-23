自由廣場》十一月非中共攻台時機

◎ 宋磊

美國前海軍副部長，同時也擔任智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）的海權中心主任克羅普希（Seth Cropsey）日前指出，十一月將是解放軍攻台的最佳時機。由於十一月三日恰好是美國總統大選，新任美國總統無暇顧及兩岸事務，加上共軍近期頻頻穿越我「防空識別區」，一時間兩岸是否即將爆發軍事衝突成為各方專家討論的話題。

不過，筆者認為，解放軍不會在十一月對台發動軍事攻擊的理由有四：

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第一，十一月份的台灣，受到東北季風影響，大浪與大風將會是平日場景，對於解放軍而言，不但無法準確發動對台兩棲作戰任務，連空降行動亦受到影響。

其次，今年因武漢肺炎肆虐，導致中共當局面臨經濟下滑壓力，為挽救殘破不堪的經濟，北京當局對外發動軍事行動的可能性甚低，所有的戰機、軍艦行動均為對廣大的中國人民進行「大內宣」（宣揚國威），國人實在不用過度恐慌。

第三，正因美國全力圍堵中共，不但發起數波貿易戰，美中關係正式進入新冷戰格局，美國全力拉攏日本、南韓、新加坡、澳洲甚至印度，重新圍堵中共，美軍更將六成的海軍兵力部署於「印太地區」，換言之，美國在印太地區全面監控中共的一舉一動，不讓其盟友深受解放軍的傷害。

第四，假使中共意圖對我發動軍事攻擊，事前的部署和準備工作至少需要四個月，因目前仍未偵測共軍有調動部隊的異狀，過度的恐慌與不安實在沒有必要。

（作者是中正大學戰略所碩士）

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