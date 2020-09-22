自由廣場》國民黨論統戰 真是鬧劇

◎ 曾宥芯

面對在台灣曾連續執政超過五十年的國民黨，坦白說，現在對於筆者這樣土生土長的過往人生而言，已是既熟悉卻又陌生。經過過去幾年國會工作洗禮，這樣的感覺越發強烈，或許跟筆者同一世代、甚至是前一世代的人，也應該都有過去是「霧裡看花」，現在則是「越看越花」的想法。

原先國民黨宣布要由前立法院長王金平率團代表參加海峽論壇，十日爆出中國央視的「求和說」、限期要求央視道歉未果後，則改口稱黨公職不參加但可用個人名義去，卻也由於國民黨黨中央遲疑不決，又讓吳斯懷、周錫瑋等黨籍人士趁勢再上演「去統戰」的戲碼。無論是中國大陸評價國民黨的「求和說」或國民黨黨籍人士辯稱的「去統戰」，這樣雙方各自解讀的情形，還真「像極了一中各表的九二共識」。

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回想過去六○至八○年代的台灣，資訊封閉導致大眾，甚至是小時候的筆者，對於國民黨的「去統戰」會存有錯誤幻想，加上長年被綁在「統一」的大框架下，後來更讓其支持者陷入「尋求和平唯有九二共識」的迷思中。然而隨著社會進步，九○年代的政治生態終究起了明顯變動。因此，故總統李登輝的深謀遠慮、野百合學運的震盪衝擊，讓台灣政府體制開始走向真正的民主化且實質的本土化。

時至今日，台灣自由開放的社會能有多元的聲音、能有各類資訊的傳遞，除了是所有負重前行的先進們辛苦掙來以外，這樣的環境下也讓大眾及現在的筆者，能有較多機會去檢視長期以來國民黨在各類議題的立場，並發現其反反覆覆都只為「鞏固既有權力、確保政治舞台」。所以過去原本只是「霧裡看花」的肥皂劇，現在則是「越看越花」的鬧劇，讓我怎還能夠盲目的繼續進場支持？因為「隨時都有可能放棄演出角色者，說真的不配站上舞台」。

（作者是法律研究員、曾任國會助理）

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