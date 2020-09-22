自由廣場》擘劃未來 向台美經濟同盟邁進

◎ 黃天麟

蔡總統宣布明年元旦起解除對美豬美牛的相關進口限制，美方立刻回應，國務院亞太助卿史達偉宣布啟動新的高階年度經濟對話，全面深化美台經濟關係。美國在台協會隨之聲明，對話將由美國國務院經濟次卿柯拉克（Keith Krach）主持，柯拉克旋即於十七日訪台三天，他是國務院第三號人物，以其身分言，當然不是來談BTA等旁枝細節，主要目的是更高格局的「台美經濟戰略夥伴關係」。

柯拉克目前主持一項「經濟繁榮網路」（Economic Prosperity Network EPN）計畫。目的在鼓勵各國與中國經濟「脫鉤」，以發展成與中國抗衡的經濟集團。日前美國國務卿龐皮歐一場劃時代的演說—「共產中國與自由世界的未來」，等同宣告美中進入全面對抗衝突的時代。可見此次美國的「啟動新的高階經濟對話」是玩真的，是台灣難得的一次機會，只有義無反顧向「美台經濟同盟」的大道一路邁進。

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筆者認為台灣當下必須在乎的有三個面向：第一，與美國半導體業結合建構「亞太半導體中心」。台灣有領先全球的半導體產業群，但半導體產業的最高技術層級仍掌握在美國手上，中國已決定在一四五規劃，砸重金約一．四兆美元支持第三代半導體，期待於二○二五年趕上美國。面對中國舉國之力的挑戰，美國亟需台灣、日本的戰略夥伴，尤其是台灣與台積電。此次柯拉克訪台，蔡總統也邀台積電創辦人張忠謀參加晚宴，可見美方對「台美半導體聯盟」之重視。

第二，美中爭霸擺上檯面後，去中化下，一個世界兩個集團已是全球新的經濟模式。美國對民主國家提出「經濟繁榮網路」策略，期望相關供應鏈能擺脫中共控制，把中國勢力壓縮到中國及部分非洲之全球三分之一範圍，以免影響國家安全。台灣已是美國印太戰略上不可或缺的一塊，可牽動高科技產業鏈的未來，也應該說是美國所主導經濟繁榮網路的一環。

第三，當我們參與推動亞太半導體中心及經濟繁榮網路同時，必須注意做為夥伴的義務，即必須是一個可靠的盟友，尤其政府必須壓制國內「反美傾中」的滲透，大力整頓國內反滲透的法制，如目前法務部研擬制定的「科技偵查法」，尤需及早從嚴立法，不可虛晃一招，更不應再對「披著人權主義外皮」，圖謀「媚中賣台」勾當的親中人士讓步。若現行法令已跟不上科技日新月異的腳步，就必須研擬相關新法，保護台灣產業免於被剽竊的危機，成為台美經濟同盟的漏洞，損害台美利益。請珍惜此次天賜良機，義無反顧共同向台美經濟同盟邁進！

（作者是前國家安全會議諮詢委員）

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