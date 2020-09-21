社論》誰是台灣安全的最大隱憂？

台海局勢詭譎多變︰一方面美中在此秀肌力，相互較勁，衝突似有一觸即發之虞；一方面台美關係升溫，不僅美方一再提升訪台的官員層級，更有意對台出售多種先進防衛武器，雙方關係達到斷交之後的新高潮。而台灣在中國的武嚇下看似風聲鶴唳，危疑震撼，但是生命共同體的凝聚，以及團結對外的高漲民意，卻也像是一層堅固的防護罩，有力地護衛著台灣的安全。

不過，此刻發生的一些事情，探究其背後的意涵，似乎也讓吾人看到了台灣在對抗中國威脅時的內部隱憂。首先是此次美國國務院次卿柯拉克來訪時，若干工商大老拒絕美國在台協會（ＡＩＴ）的邀約，其中有人明言，台灣供應鏈出口到美國，也出口到中國，因此對於美方的邀請，「很難配合」。坦白說，工商團體，尤其在中國有大量投資的台商，在美中貿易戰火之中採取低調態度，避免公開選邊站，基於商業利益的立場，國人可以理解，但不能認同。甚且，部分工商界人士的不表態，可能更加增強中國對台灣文攻武嚇的力道，讓中共對台灣社會抗中的堅定意志產生誤判，以致做出輕率的蠢動，造成無法彌補的悲劇。換言之，與中國經濟連結深厚的部分工商界人士雖然未必有傷害台灣的用意，但是他們的低調、游移、仍然企圖左右逢源，卻反而產生傷害台灣的反效果。此誠所謂︰「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」。

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其實，今日台商的困境，以及對台灣的可能衝擊，早在上世紀台商大量西進之初，便可預見。當年台商的西進，確有不得已的時代背景，彼時台灣的勞動成本、土地價格攀升，環保與勞工意識高漲，而中國走上開放之路，恰好為陷入轉型瓶頸的台灣產業提供了一條出路。之後，更因群聚效應，導致先進科技產業繼傳產製造業，也大舉西遷。如此一來便產生了兩個可怕的效應︰一，企業人才資金的外流，造成產業的空洞化，致使台灣經濟陷入低迷景況，薪資倒退。這是台灣國力弱化的徵兆。另一方面，卻促成中國經濟的快速成長，形成兩岸經濟我消彼長的趨勢。更嚴重的是，由於中國始終不放棄併台野心，其經濟成長成為軍力大幅擴張與統戰的豐厚籌碼，對台灣的威脅劇增。而台商身處其中，更彷如中國的無聲人質，這些惡果終於在最近美中台的三邊競逐中顯現，成為台灣安全的最大漏洞。

另外，吾人必須直言，台灣安全另一個重大隱憂則在國民黨，不但在國內政局中無力扮演強而有力的反對黨，更在兩岸關係上，逐漸淪為中國對台的應聲蟲，一切有關台灣國安外交經濟大計，莫不唯中國的旨意是從，不敢稍有違逆的言行。國民黨從全黨陷入韓流民粹，導致大選挫敗之後，「走鐘」的離譜狀態一直無法導正，竟然在種種重大議題上皆與主流民意站在對立面，由防疫、香港國安法、美豬，到台美關係的加溫，在在扮演台灣尋找出路，突破中國封鎖的攔路虎。尤有甚者，習近平推動紅色中國夢，頻頻以軍機艦繞台，侵犯我領空，實已嚴重危害台灣的生存；在此危急存亡之秋，朝野政黨理應一致對抗中國，才是真正為台灣人民著想。豈知，國民黨內，無論前朝元首、國安官員，或打著改革旗號的新貴，無一不是充分體諒中共的蠻橫，卻將捍衛台灣主權，維持現狀的民進黨政府當成挑釁的「麻煩製造者」，並且藉著美豬等問題在台美關係上製造障礙，興風作浪。如今的國際態勢非常明顯，中共已是文明世界的公敵，而國民黨寧可被嘲弄為「求和」、「要飯」，也要堅持「和陸」的路線，還能讓台灣人有所期待嗎？

近來的台灣無論國際空間或經濟發展，都呈現幾十年來最佳狀態。過去二、三十年來，對外流失的經濟能量，與孤立的處境，正因一場疫情而讓台灣的價值被看見，形勢出現正向發展。但是，在這台灣向好的過程中，卻不能忽視長期以來台商西進所養成的對中依賴癮，仍難以戒斷，以及國內最大在野黨為了統派主張無視民主自由的價值與台灣主權；一旦產業與國民黨無法與中國「脫鉤」，台灣就等於被敵人扼住咽喉，經濟、民主、安全與主權就永遠無法獲得確切保障，那才是台灣生存發展最大的隱憂。

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