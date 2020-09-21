自由廣場》柯市長，請管管西門町！

◎ 李芳遠

九月起是畢業旅行旺季，日前帶學生到畢旅的其中一個景點「西門町」，下車前，旅行社的領隊大哥三令五申，要同學結伴同行，千萬不要一個人落單，遇到賣愛心筆、推銷、要錢的、要發票的人，千萬不要停下來，眼神也不要與其交流，快步離開即可。班上有一位人際關係比較差，患有亞斯伯格的學生，我索性直接帶在身邊跟著我走，一路上果真遇到領隊大哥事先提醒的那些亂象，幸好最後學生都有依照領隊指示，平安歸來。但晚上在飯店開會時，領隊大哥眉頭深鎖的說，旅行社帶的另一間學校，發生了一些狀況。

有一位落單的男學生，被一群人包圍，帶頭的要學生把身上的錢交出來，「只要敢亂叫，旁邊全部都是我們的人，你就死定了」，最後學生被勒索了二百元；而另一個女學生，則是被襲胸，嚇得花容失色。

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或許是平日的關係，當天我在亂象橫陳的西門町，完全沒看到有任何警察巡邏或站崗，首善之都的熱門景點，淨是一些破壞台灣形象的怪人出沒，我想告訴柯市長，大家都說台灣最美的風景是人，在西門町卻完全不是這麼一回事！

警察人力有限，不可能隨時隨地都派人定點或不定點巡邏，下次畢旅的景點選擇，我可能會建議學生，改選其他行程，畢竟帶學生出遊，安全永遠是第一考量。

（作者現職國中教師，台南市民）

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