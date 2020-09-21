自由廣場》健保 不是繳保費而已

◎ 洪長源

衛福部擬改革旅居海外國人復保制度，未來海歸者返台欲使用健保，需補繳海外期間保費。

然而本人卻認為「健保，不是繳保費而已」，因為保費除了固定每月繳交之外，還有補充保費，舉凡獎金、兼職所得、執行業務收入、利息所得、股利、租金等，都要扣二％做為補充保費。另外政府與雇主也要負擔大部分保費，尤其無雇主之保費政府負擔四十％，所以健保雖名為保險，其實是社會福利的一環，社會福利的錢來自全民納稅錢，而這些人有向國家納稅嗎？

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旅居國外六個月以上的人還可以選擇停保，有病返台復保後即時可用健保就醫。然而他在國外所賺的錢扣不到補充保費，也不必繳稅金。

健保不是商業保險，商業保險自負盈虧，所以保費高；健保保費低，由政府負擔最後責任。財務有了缺口，必然是用全民納稅錢去彌補。有能力旅居海外大多是有錢人，等於窮人幫富人繳保費，相當不合理。

古人說「厚德載福」，意思是必須先積德才能享有福報。健保也是一樣，義務與權益是相對的，負百分之百的義務才能享有百分之百的權益，「旅居海外者」只付區區義務，卻要享有百分之百的權益，健保不倒才怪！為了讓腳踏實地在台灣這塊土地上打拚的民眾有健全穩固的健康保障，修法強制徵收停保期間及海外收入的保費是應當的。

（作者為文史工作者，彰化縣民）

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