自由廣場》印中「境」爭開啟台印通道

◎ 林筱甄

印度向來與強權保持等距，不輕易做出戰略承諾，願意支持印太戰略是為了爭取美、日供應鏈及技術，成為製造業大國。印度刻意在中印邊境重裝部署攻佔高地不願退讓，意在襯托印度的大國形象，有助其招攬從中國撤出的供應鏈、向各國購買武器裝備、獲得技術轉移推展國防自主、迫使美俄與世仇巴基斯坦脫鉤、從軍事協議中強化海上勢力。

印度拒絕參與一帶一路，為因應中泰克拉運河開通導致「後麻六甲時代」所產生的變局，印度與越南結盟連結印度洋安達曼海及越南金蘭灣，保障運輸暢通及海上安全。此前印度與越南就曾在南海合作採油，如今印度低調派遣一線軍艦部署南海，再度釋放了印度在南海尋找立足點的訊號。

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莫迪重推印度製造，拒加入中國在內的貿易協定，終將免不了與中國攤牌。莫迪在中印邊境的盤算，就是中國開出的講和條件必須超過印度在邊境的軍費。印度之所以投入如此高昂的軍費，就是擺明：如果中國不再繼續提供貸款、阻礙企業移入印度、不克制巴基斯坦發動恐怖攻擊，抑或阻攔印度海上運輸及南海利益，那麼這筆龐大的軍費壓力及資金缺口，極有可能導致印度在中印邊境不惜一戰。此外，莫迪邀請俄羅斯加入印太戰略，一來是防止美國把印度當作槍使「梭哈」，二則是為俄羅斯來到南海、太平洋的穿針引線，好讓中美投鼠忌器。

印度無非是從印太戰略中看到了南海能源，雖有爭議，但幾乎是無本生意，不過印度若找南海聲索國尋求能源合作，勢必引起主張九段線劃線的中國抗議，相形之下，台灣不啻為印度在南海合作的不二盟友。一旦台印合作開採油氣，就能打通「台印海上通道」，突破台灣在印太戰略中缺乏戰略資產的盲點，創造連結台印的核心利益，連帶將台灣的優勢產業輸往印度。台灣萬不可單靠依賴美國企業立足印度，實際上美印各有盤算。日本為印度在中印邊境修建戰略公路，提供龐大資金及技術，也是為了從印度手中拿到更多高端項目及市場份額，彼此休戚與共。

正所謂無利不起早。只要台灣下定決心，台印有識之士自有妙用。不要忘了印度採內閣制，莫迪與習近平、普丁的年齡相仿，他們將攜手走過世界局勢未來的十五年，川普提到三連任，就是因為看到了十五年後的世界。台灣也應及早打算，或許改行內閣制或延長總統任期，才能因應新局使台灣更加繁榮、民主更加茁壯。

（作者為印度尼赫魯大學國際關係博士）

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