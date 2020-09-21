自由共和國》清水唯一朗／日本的政權交替～首次實質改造內閣的誕生

九月十六日，自民黨總裁菅義偉（前內閣官房長官）被提名為第九十九任內閣總理大臣，菅內閣開始執政。（歐新社檔案照）

清水唯一朗／日本慶應義塾大學教授

九月十六日，自民黨總裁菅義偉（前內閣官房長官）被提名為第九十九任內閣總理大臣，菅內閣開始執政。

台灣透過選舉實現政權交替，相較之下，日本的政權交替讓人難以理解。雖然日本是民主國家，但選舉結果造成政權交替的情況很少見。一九五五年自由民主黨成立以來，只有二○○九年和二○一二年兩次而已。執政黨不變，只因黨的總裁換人，隨之更換首相，這種「擬似政權交替」成了常態。視之為換內閣而不換政權，或許更符合實際情況。

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當前任者不是基於政治理由，而是出於健康問題等因素辭職時，後繼者將接手黨總裁剩下的任期與既有的內閣。回顧第二次世界大戰以來，從石橋湛山到岸信介，從池田勇人到佐藤榮作，從小淵惠三到森喜朗，從第一次安倍晉三到福田康夫，當內閣非因政治理由更替時，閣員幾乎全數留任。加以此次的後繼總裁是前內閣的官房長官菅義偉，且已發言表示將沿襲安倍內閣的政策。一般認為這是前任內閣的繼承和延續。

但是，菅義偉以「工作內閣」自期，閣員留任八人，轉任三人，再任以前擔任過的職位者四人，新任五人，進行了大幅度的「改造」。首相任命以改革派而聞名的河野太郎擔任執行重要政策的行政改革、規制改革大臣，讓有行政改革擔當大臣經驗的武田良太轉任從事改革重任的總務大臣，顯示具有改革的決心。在前內閣中問題明顯的法務大臣以及忙於處理新冠肺炎的厚生勞動大臣之職位，分別由在任時即評價頗高的上川陽子和田村憲久就任，增加了穩定感。就與台灣的關係而言，岸信夫就任防衛大臣備受矚目。岸曾歷任防衛政務官、外務副大臣、眾議院安全保障委員長，外相亦留任原職，都可以說是具有連續性的人事安排。

更能從中明確看到「工作內閣」意志的是支持首相的九名內閣府特命擔當大臣。二○○一年以後，日本政治一直強化由官邸主導的政治。此尤以第二次安倍政權最具象徵性，但在去年九月的人事安排中，所謂入閣待機組，即當選次數雖多卻尚未獲延攬入閣的議員，得以進入內閣，此舉飽受嚴厲的批評。此次留任者只有負責新冠病毒對策的西村康稔經濟再生擔當大臣，以及負責東京奧運會的橋本聖子大臣。另七人則藉由轉任、再任和新任，配置有能力的人才。無派系議員也有四人入閣，顯然的，如今已經不再是派系的時代，而是取決於實力的時代。更不用說首相自己就是無派系。

除此之外，首相官邸內的官僚也發生巨大的變化。安倍政權時代，咸認經濟產業省出身的官邸官僚發揮影響力，但是該省出身的首相輔佐官、首相秘書官、內閣廣報官（政策宣傳）都同時退任。另一方面，杉田和博官房副長官、和泉洋人首相輔佐官等幾位，與新首相親近的官僚一律留任。六名首相秘書官中有四人從官房長官秘書官昇任，也是歷來罕見。官邸已從理念先行型的安倍體制，明確地轉換為解決問題取向的菅體制。

在這種情況下，日前發表的自民黨幹部人事安排大放異彩。八十一歲的二階俊博幹事長留任，年齡都在七十歲左右的總務會長、政務調查會長、選舉對策委員長和菅總裁的合照，象徵日本政治至今仍掌握在男性的手中，招致強烈的批判（其實在野的立憲民主黨也有同樣的問題）。雖然這不符合時代潮流，筆者想指出的是，新任的三名會長都是菅首次當選眾議院議員的同期（一九九六年）。他們是在現行的小選舉區比例代表並立制下所舉行的第一次選舉中首次當選，直到今天一路走過來的夥伴，有著極深的交情。不妨視之為總裁託付黨務運作給有長年交情、可以信賴的夥伴。

該如何定位新內閣呢？筆者認為這是「第一個真正的『改造』內閣」。在繼承安倍政權路線的同時，菅首相推行其擅長的行政改革和規制改革，藉此改善受疫情影響而下滑的日本政治經濟，可以看出新內閣意在成為完全執政的政權。

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