自由廣場》挑釁台灣 挑釁國際社會

◎ 姚中原

台海兩岸即使有政治爭議，應透過和平方式解決，任何以武力威嚇及軍事逼迫，皆不是明智手段，應受全球國家譴責。

美國國務院次卿柯拉克十七日率團訪台，中國戰機與軍艦以實戰演練方式，連續兩天襲擾我國海空域。據國防部發布新聞稿指出，共機於十八日與十九日包括有轟6機、殲16機、殲11機、殲10機，以及運8反潛機共計三十七架的各型戰機，踰越海峽中線；此種侵犯台灣主權的挑釁行為，嚴重破壞台海及區域和平，國防部表達嚴正譴責，並呼籲北京當局自制，不要成為麻煩製造者。

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中國近年來的軍事快速擴張，已對南海區域及亞太安全造成重大影響；不只如此，中共解放軍使用武力攻台的野心一直存在，此都讓美、日等國家看在眼裡。尤其近年來，中共各式先進戰機密集地環繞台灣防空識別區外圍實施飛行演訓，加上解放軍「遼寧號」航空母艦艦隊，亦多次進入我國西南防空識別區並沿著台灣海峽中線以西往返航行等作為，皆可證明。

中共在沒有明顯敵國的威脅下，其軍事力量擴張早已遠超過其自身防衛的需求，尤其在南海區域頻頻舉行不同規模的三軍聯合演習，不論宣稱是「例行性」或「針對性」的實彈軍演，都對我國及亞太周邊鄰近國家，造成相當大的軍事威脅。

北京政府常常對外強調，中國是奉行防禦性的國防政策，中國發展不會對任何國家構成威脅，中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸，永遠不搞擴張。然而，解放軍近來嚴重挑釁台灣的所作所為，正好可以證明且讓國際社會質疑，中共所謂的「防禦性國防」，說的是一套，做的又是另一套。

台灣是亞洲非常重要的民主政治國家，已有多次總統民選與政黨輪替的成功經驗，受到國際社會的高度矚目與讚譽。近來美國許多重要人士來台訪問，中國卻以規模愈來愈大的機艦聯合演習，甚至共機更集體跨越海峽中線來侵擾台灣。以上種種不理性作為，除了會激起我國全民抗敵意志與國家安全危機意識，不利於台海兩岸和平之外，更會讓全球國家聚焦並關注「中共軍事威嚇台灣」及「亞太區域安全維護」兩個國際熱點議題上。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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