自由廣場》立場反覆 操弄公投

◎ 吳諾特

日前國民黨才因中國央視「求和說」發酵引風暴，心不甘情不願的取消參加海峽論壇，美國務院次卿柯拉克（Keith Krach）十七日訪台，國民黨立委及議員帶人至松山機場抗議美豬進口。國民黨在這親中反美過程中，不難看出其推動反美豬公投只是為遂其私心私利。

二○○三年，在國民黨團聯合主導下，立院通過了台灣史上第一部公投法。然也因其對公投設下諸多高門檻規定，成為無實質功能的鳥籠公投法，讓直接民主囚禁在鳥籠，插翅也難飛。直到蔡英文總統上任後，二○一七年在民進黨團主導下通過修正案，這才打破鳥籠公投魔咒，也才有二○一八年眾多公投案之提出。回顧這段歷史，國民黨根本無心讓人民參與公投，現在「轉性」積極投入公投，說穿都是為了政治算計，公投對國民黨來說，僅是一個政治手段。

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此次，國民黨由黨主席江啟臣帶頭，利用反瘦肉精美豬食安公投，開啟國民黨新戰場。過去馬英九政府執政時，不斷強調開放美豬、美牛，台灣需要力爭上游，有助雙邊貿易關係，並在二○一二年開放美國萊克多巴胺牛進口台灣，如今卻對美豬有雙重標準，下達封殺令。

相較之下，民進黨從二○一二年以來，黨主席和總統候選人都堅持「國際標準、科學根據」的立場一貫，透過科學標準，為人民把關食品安全。可見，國民黨本身立場反覆，非但沒有正當理由，甚至漠視蔡英文總統所強調保障國人健康開放前提之說，以及農委會及衛福部針對開放後進行各種食安把關及產業配套。更何況，正如蘇院長所說，我們不能一方面希望台灣豬肉外銷，另一方面卻又阻擋他國（合乎CODEX規範的）豬肉進口，否則將難以為他國所接受。

江啟臣在歷經保韓失利、高雄市長補選大敗後，黨主席威信已跌落谷底，聲望岌岌可危。不難看出欲重振威望的江主席，先藉領銜拋出公投綁大選案，再追加反美豬進口之公投連署案，其目的僅有一個，就是透過動員支持者，保衛自己黨主席之寶座。

全國性公投已儼然成為國民黨的政治操作工具。從鳥籠公投到黨主席保衛戰，無所不用其極，扭曲公投直接民主之本質。我們不禁要問：國民黨以民為本的真心到底在哪裡？

（作者為政策研究人員，高雄市民）

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