自由廣場》管教學生應該在什麼時候？

◎ 趙南星

教育部八月三日公告「學校輔導與管教學生辦法注意事項」修正版，其中新修正內容的第二十二點加了但書，說明除「特殊情形」外，教師「不得」於學生「下課時間」實施前項管教措施，引發教育界一陣譁然。

教育部於九月十六日政策轉彎，函相關單位解釋修訂的原意，是避免教師使用「禁止學生下課」的方式來處罰學生，但用字易生誤解，教育部將重新檢討該注意事項的文字內容後，再行頒布。

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高雄市教師職業工會理事長于居正表示，他認為主要問題在於「定義不清」，只要非涉及不當管教，希望能相信教師專業；高雄市教育產業工會理事長李賢能表示，教育部的函示還是不夠明確，現在教師們想要了解，到底老師是否能在下課時對學生進行管教？希望教育部在修訂相關規定時能更為明確，讓第一線教師可遵循。

筆者身為國中教師，有兩點看法：

第一、制度的改變要兼顧人性，改革才會成功。

教育部修改條文的出發點，是參照兒童權利公約，維護學生的休息及休閒權利，希望教師不要以「限制下課」作為管教手段，立意良善。

但是，請教育部的官員們，試著換位思考：當你今天是國中小的基層教師，每天不只要備課、授課、還要處理各種學生的行為問題，應付家長來電，此外因為一○八課綱上路又暴增各種研習，早已焦頭爛額，再來一紙綁手綁腳的輔導管教注意事項，要你「非特殊情形不要在下課時間管教學生」，什麼是「特殊情形」又不寫清楚，試問是潑冷水還是振奮士氣？

公立學校的正式老師，如果被一再打擊士氣，乾脆擺爛，而現行的退場機制尚未完整，行政也莫可奈何，只好讓他去當個專任，免得當行政或導師惹麻煩，請問最後受害的會是誰？

第二、建議教育部盤點和再確認資源分配，家庭教育才是一切的根源。

在國中教書超過十年，擔任導師多年，筆者眼見一個個家庭功能失調的孩子，即使學校端拉得再努力，放學後回到問題叢生的家庭，又打回原形，十分無奈。教育部一再修改法規，要教師尊重兒童人權，出發點良善，但若真心為下一代著想，是否應該從還在娘胎時，就對家長有更完整的親職教育，建立更完善的安全網，才是考慮周詳的政策和資源分配？

企盼教育部以維護學生權益為出發點修訂的法規，能更確實考量教育現場的狀況，也要顧及教師立場，才能讓法條真正發揮作用。

（作者為台北市公立國中正式教師）

何謂「禁止學生下課」？

◎ 陳重佑

教育部公布《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》，引發眾多教師不滿，最大的爭議處在於，它既同意教師對學生應做適當的管教處理，卻又限制教師不得於下課時間處理現場所遇見的問題。因此事後教育部也澄清該法令主要的目的在避免以「禁止學生下課」作為處罰手段。

學生確實應當享有下課的時間，何況諸如交友、遊戲也是學校生活裡重要的一塊。然而，隨之而來的項問題是，如何具體給出何謂「禁止學生下課」之處罰。比如若學生在下課時做危險動作，教師進行口頭勸說，算不算禁止學生下課？或是學生的作業內容並未完成，教師要求學生下課做完，算不算禁止學生下課？

假如法規的制定者沒有深諳教學現場的各種情況，並制定出一套明確的實施規範與要則，那麼之後恐怕只會給現場教師帶來更多的負擔，也讓學生有「我下課了，老師不能管」的錯誤印象。

（作者為台北市立大學學材系課程與教學碩士）

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