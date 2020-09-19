自由廣場》柯文哲如何超越4%的總統夢？

◎ 秦靖

台北市長柯文哲直接表態，對於二○二四年總統大位，他不是想，是直接準備！做好準備總比他市長前兩年都亂當好很多，但是準備方向要正確，中心價值要堅定，否則昨非今是，又要胡扯網軍抹紅、抹黑。

首先，「九二共識」正是國內朝野政黨對於台灣主權定位爭論不休的關鍵所在，柯文哲對此爭議的中心價值是什麼？John C. Maxwell指出，領導者必須清楚自己的價值信仰，有能力把核心價值向追隨者說明白。

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因為，二○一一年柯文哲說「九二共識是下跪投降」；二○一四年初嚐權力滋味的柯文哲改口「我們之間沒有共識，叫作九二共識」；二○一五年接受中國媒體專訪時卻又脫口「九二共識是兩岸關係和平發展的基礎，我對這個立場表示了解和尊重」；二○二○年柯文哲卻又說中國從沒有人清楚向我定義何為九二共識，習近平所謂的「一個中國」是一個中華民國或是一個中華人民共和國？

智商不用太高的人也知道習近平的「一個中國」指的是一個中華人民共和國！欺騙自己或台灣人民沒有共識，單向釋放尊重、諒解的善意，這樣的行徑跟下跪投降有何兩樣？

其次，國民黨被中國央視主持人指稱「求和」，柯文哲耍嘴皮子說他都是坐著跟中國交流。然而，蔡衍明多次爆料柯文哲遇到兩岸的事情就跑去請教他，更主動說出「兩岸一家親」的論點。不過蔡衍明也抱怨，柯文哲去神旺飯店找他都是走後門進來，他以為柯文哲是朋友，結果柯文哲跟著媒體批判他，踩在他頭上拉尿拉屎。

最後，美國已故總統杜魯門在白宮橢圓形辦公室裡寫下一句座右銘「責任在此，把責任推到這裡，到此為止」。「勇於擔責」的領導特質正好提供柯文哲借鏡：勇於擔責，別再將自己執政滿意度「墊底」一事推說都是網軍抹黑他；勇於擔責，別再將首長當作「免洗筷」，用過即丟，還要用那張刻薄寡恩的大嘴巴損人一番。

上述缺點若真能確實改進，柯文哲總統夢成真的機率就會高於四％的！

（作者為教育工作者，台南市民）

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