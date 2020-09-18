社論》誰替「老大哥」看著你

中國發動資訊戰、混合戰，首當其衝就是台灣。（美聯社）

與中國解放軍和情治系統有關聯的深圳「振華數據公司」，遭澳洲、英國、美國等媒體爆料，藉由遍布的數據中心，收集多國政要、軍警、法界、科技界和學術界、傳媒娛樂界，以及這些人士的親友等，建構約二四○萬人「海外重要人士資料庫」，當中有近三千名是針對台灣。從監控細節與規模，也讓國際社會看到中國網攻威脅的關鍵路徑。

這些遭收集的情資，至少涵蓋美國、英國、澳洲、加拿大、日本及台灣等國家的公民。在台灣的部分，美國「自由亞洲電台」掌握的名單，前總統馬英九、外交部長吳釗燮、親民黨主席宋楚瑜、前台聯黨主席黃昆輝、前台灣高鐵董事長殷琪，還有李登輝孫女李坤儀及藝人吳克群等名人皆在列，涵蓋朝野各界。

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這些名人資料庫的編排詳盡，舉凡基本資訊如年齡、電子郵件信箱、婚姻狀況、社群媒體帳號等個資，以及是否有犯罪紀錄等。其中，還大量利用Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram，甚至TikTok帳號，掌握人際網絡的訊息。中國情蒐不是新鮮事，但利用科技及網路來升級監控能量，且不只是中國人民，對象還鎖定民主國家人士，目的不言而喻，居於民主前線的台灣，絕不能坐視滲透。

雖然這資料庫約莫八成是公開資訊，但也有兩成屬非公開內容，像是健康資料、求職申請、訴訟紀錄，以及居住地址等，顯示個資外洩的問題。台灣的情況如何，有待進一步比對。但資訊專家提出警告，即使是公開的資訊，也已具有威脅性。例如「振華數據公司」執行長就曾在網路上，以美國川普總統長女伊凡卡的推特帳號做示範，說明如何收集到「有價值的信息」。

這是典型利用網路足跡，包括在哪裡公開活動、哪裡按讚等進行訊息整合，這並非單純資料堆積，而是經由點到線到面，重現被監控對象的人際關係，並由此再輻射擴大對其親友群的集體數位情蒐。至於兩成左右個資外洩，很可能是經由在地協力者的提供，而這部分也已牽涉非法活動與內部滲透等問題。資訊專家也懷疑，「振華數據公司」的資料庫只能算第一層，仍屬較為原始的資料，經由這類外包性質的網路公司廣泛取得資料後，將進入第二層、第三層等更精準處理，拿來成為威脅利誘的黑資料，以及操弄網路資訊及假消息「混合戰」的利器。

若干輿論認為這與一般社群平台或廣告公司建立大數據做法無甚差異，但「振華數據公司」背景，其最大股東為中國國企，服務對象並以中國共產黨、人民解放軍為主。現已關閉的官網被查出曾公開強調大數據的情報戰略，稱終極目標為「成就中華民族的偉大復興」。也看出其成立公司就是為中共政權服務的鮮明性質。

中國發動資訊戰、混合戰，首當其衝是台灣。蔡政府雖多次強調「資安即國安」，投入大量人力、物力，提高對資訊安全的建置，並與美國等民主國家加強情報交流。然而，政府本身也出現不可思議的「破口」。例如今年五月間傳出總統府遭駭，文件流出事件，經查府內網路未遭駭客入侵，因而很可能是從個人裝置如電腦或手機流出。外界也提出檢討，政府高層的機敏訊息有時因不透過官方系統，存於個人裝置，一旦「網路衛生」沒做好，即成破口，甚至難以察覺。

從「振華數據公司」情蒐手法，說明做好個人「網路衛生」習慣，是最起碼的自我把關，「言者無意、聽者有心」，例如在社群留下的網路足跡，包括貼出的影像等，都極有可能成為情蒐者進一步分析的有意義內容。另方面，中國透過層層轉包，再找台灣的在地協力者收集，這部分仍存在法律規範的模糊空間，政府也必須加強防範。

美國國務卿龐皮歐之前批評中國對香港的壓制是「歐威爾式審查」。意指英國作家歐威爾在「一九八四」書中，以「老大哥正看著你」代稱在極權統治下對公民監控。來訪的捷克參議院議長韋特齊也用過去受到前蘇聯威脅的捷克經驗告誡台灣，捷克了解背後有「老大哥」是什麼感覺，「老大哥」絕對不會心軟。如今，距離歐威爾一書出版超過七十年，道理不僅未變，科技極權帶來的新威脅，替「老大哥」窺探的門道愈來愈多，資安升級為國安，更須提高全民的資安意識與能力，不然到處出現破口，「老大哥」也更不會心軟。

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